Gabi Both în vecerniile memoriei!

Vorbim de o vecernie zilnică, de una a iertării, a plecării genunchilor, a memoriei… Şi iată, Gabi Both trece şi el în această memorie, dar, ca o excepţie, el rămâne o valoare în domeniul său de suflet, trecând în neuitare!

Se spune în popor, la căderea unei stele, că moare cineva! Prea multe stele au căzut prevestind trecerea în altă lume a valorilor din echipa de aur a “Olimpiei” şi … cu durere spun că au căzut stele una după alta. Gabi Both, mulţi ani căpitanul “Olimpiei”, era cunoscut în ţară, era dorit de marile echipe ale României, era dătător de ton la victoriile acestei frumoase echipe. Mă întrebam mereu, cu frică, ce echipe mari nu l-ar fi dorit pe Both? Dacă transferurile se făceau atât de uşor ca azi, rămâneam fără Both, fără Keizer, fără Bigan sau Naom, fără fraţii Bathori şi… desigur fără Helvei. Ce echipă, Doamne! Câtă lume îl aplauda pe Both, când executa loviturile libere sau 11m! El şi echipa lui adunau 15-18.000 de spectatori în stadion! De la club până la stadion erau zece case de bilete, plus cele de la baza sportivă! N-au luat puncte de la Satu Mare ani în şir, echipe mari: Steaua, Dinamo, Rapid, Sportul, F.C. Argeş, Craiova etc. Această echipă n-a fost una modestă, a devenit puternică, de temut, jucând în 1979 finala Cupei României cu Craiova, după ce cu două săptămâni înainte făcea 1-1 la Craiova, prin golul lui Haţeganu. Gabi Both a fost realizatorul multor goluri de-a lungul meciurilor din Divizia “A”, aducând bucurii imense în sufletele iubitorilor “Olimpiei”.

Oricum, dacă doream să învingem o echipă, discutam cu Both şi cu Keizer, cei care dădeau culoare Olimpiei şi care erau pioni de nădejde în formaţie. Jocul de fotbal pentru Both n-a fost o “joacă”, a fost ceva serios, el fiind de “meserie”, un maestru, un Dobrin al nostru, un model de jucător înzestrat cu mult talent. Viaţa n-a fost atât de darnică cu el, oferindu-i destule necazuri. A trecut cu greu peste greutăţi, dar… ele l-au urmărit mult timp.

Eram consilier local când a rămas fără slujbă, când antrenor fiind, a băgat echipa în “A” şi autorităţile l-au schimbat din funcţia de antrenor. Ce greu a ocupat postul de administrator la stadion, ce greu au înţeles unii situaţia lui Gabi, uitând că multă lume din judeţ era fericită dacă dădea mâna cu Both, cu marii jucători de atunci! Acum să fiu iertat, nici nu-i cunoaşte nimeni pe stradă, iar în teren… să nu mai vorbim, că tribunele-s goale! Fără a avea pretenţii de cunoscător, dar după o echipă cu nume mari, actualii n-au ce căuta în fotbal. Amintesc câţiva din echipa de aur : Bathori ( I şi II), Matei, Keizer, Smarandache, Bocşa, Bigan, Naom, Borota, Mureşan, Helvei, Haţeganu, Both, Iancu, Pusztai, Feher, Haralambie, Agin, Popa, Pinter, Sabou, Bolba, Beretki, Knoblau, Marcu, Erdei, Ritli, Lucaci, Pataki, Popescu, Gherine, Bereş, Pop. În zilele de azi, prin transferuri de valori, rămâneam fără echipă, fiind vizaţi de cluburi din ţară şi din afara ei!

Şi, între toţi aceştia, Gabi Both a strălucit mereu, ca o stea dătătoare de lumină! Ce frumos vorbeau despre acest talent oameni de fotbal : Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Nelu Numweiler, Dudu Georgescu sau marii arbitri, Rainea, Otto Anderco, Petea, Igna sau Nicolae Soare, Stelian Trandafirescu, Dan Voicilă. Pentru Gabi Both fotbalul a fost un subiect prioritar, de meditaţie şi de practică. Avea o ţinută aparte pe gazon şi-i stătea bine în echipament, descoperind toate feţele acestui joc minunat, apelând de multe ori la artificii ce dădeau o nouă faţă jocului. N-a căutat soluţii ieftine nici pe teren, nici în viaţă, ci a profitat de ispitirea prezenţei lui Dumnezeu, respectând principiile vieţii. Poate de aceea a plecat în lumea cealaltă într-o zi de sărbătoare creştinească! Acolo, sus, se va întâlni cu marii fotbalişti, adunaţi într-o echipă de excepţie şi-şi vor aminti că noi, care i-am iubit, nu-i vom uita nicicând, mulţumindu-le acuma, dacă n-am ştiut s-o facem atunci, când ne aduceau bucurii! Îl lăsăm pe Gabi să-şi poarte tăcerile, încredinţaţi fiind că s-a împărtăşit, şi-a făcut datoria faţă de noi! Condoleanţe familiei şi… Dumnezeu să-l odihnească în Pacea Sa!

Teodor Curpaş