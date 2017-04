GAL Microregiunea Someş – Codru, într-un schimb de experienţă în Austria

In perioada 18-21 aprilie o delegatie a Grupului de Actiune Locala (GAL) Microregiunea Somes-Codru a participat la un schimb de experienta cu alte doua GAL-uri din zona Kaprun, Austria, respectiv GAL Nationalpark Hohe Tauern si GAL KUUSK.

Scopul acestei actiuni a fost stabilirea de legaturi in vederea realizarii unor proiecte de cooperare, precum si schimbul de bune practici intre cele trei GAL-uri in vederea implementarii propriilor strategii de dezvoltare locala.

Grupurile de Actiune Locala sunt parteneriate public-private menite sa atraga fonduri europene destinate finantarii proiectelor administratiilor publice locale dar si a proiectelor provenite din mediul privat local.

Schimbul de experienta a constat in diverse intalniri cu primarii din localitatile Kaprun, Mittersill, Bramberg, Kufstein si Kössen in cadrul carora au fost prezentate Strategiile de dezvoltare locale ale celor doua GAL-uri austriece pentru perioada 2014-2020, precum si vizitarea unor proiecte de succes finantate prin aceste structuri: cooperativa de procesare a merelor, centru pentru sprijinirea mamelor tinere, muzeu de prezentare a resurselor locale, infiintarea unor trasee in vederea promovarii potentialului turistic, sustinerea producatorilor locali prin organizarea unor festivaluri si targuri de promovare a produselor locale.

Din delegatia care a reprezentat GAL-ul din judetul nostru au facut parte dl. Pataki Csaba, presedinte al CJ Satu Mare, primarul comunei Valea Vinului, dl. Radu Cristea, primarul comunei Mediesu Aurit, dl. Radu Iancu, primarul comunei Barsau, dl. Traian Ciurdas, primarul comunei Crucisor, dl. Romi Coza, primarul comunei Apa, dl. Radu Trandafir, precum si personalul din cadrul departamentului administrativ al GAL.

A fost o experienta benefica pentru noi in special in contextul in care in scurt timp vom incepe implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2016-2020 a Microregiunii Somes-Codru prin care vom atrage fonduri FEADR pentru sprijinirea unor proiecte de investitii si servicii in teritoriul acoperit de GAL-ul nostru a declarat dl. Radu Cristea, presedintele GAL Microregiunea Somes-Codru.