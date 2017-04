Kereskenyi spune despre Cherecheș că este un candidat parașutat

Primarul Kereskenyi Gabor i-a dat ieri, într-o conferinţă de presă, o primă replică primarului suspendat din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, care a afirmat că ar fi interesat să candideze la Satu Mare.

“M-am întâlnit cu el de câteva ori în aeroport, consider că e un bun manager, am discutat de câteva ori despre administrație. (…) Consider că societatea sătmăreană, indiferent de etnia ei, e capabilă să aibă nişte candidaţi fără a avea nevoie să fie paraşutaţi alţi oameni”, a spus edilul. Invitat într-o emisiune la ITV, primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, şi-a expus chiar şi unele idei pentru Satu Mare, invitându-l pe edilul sătmărean să mai iasă din birou.