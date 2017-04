La Olimpia, Iepurașul vine cu sancțiuni!!!

Olimpia trece clar printr-o perioadă de criză…Echipa a pierdut ultimele cinci meciuri, amenzile curg și ele de pe la comisii, iar obiectivele anunțate sunt, din păcate, tot mai greu de atins.

După ultimul eșec, cel de la Călărași, am avut parte și de un gest condamnabil al unui așa zis suporter… Mai precis, portarul Anca Trip și-a găsit mașina vandalizată la întoarcerea acasă. O mașină lăsată de bună credință la stadion înaintea plecării spre Clinceni și Călărași. Mai precis, un ”fan” înfocat i-a lăsat cu vopsea un mesaj pe mașină cu trimitere la UTA Arad, echipă la care Anca Trip a jucat un sezon…

”Asa arata masina mea in fata stadionului din Satu Mare la intoarcerea de la Bucuresti … Pentru cine nu stie : am debutat ca senior in liga a-2-a la 18 ani, la Olimpia Satu Mare , iar in cariera mea de fotbalist, oriunde ma voi afla , Olimpia Satu Mare va sta ( si stă ) la loc de cinste pentru mine si familia mea. Le multumesc tuturor celor care ma sustin, iar celui care mi-a facut asta, sa-i fie rusine !!! Nu este un suporter adevarat al Olimpiei. Va doresc sarbatori fericite tuturor!!!” a fost răspunsul lui Anca Trip pe pagina personală de facebook…

Tot de pe facebook a venit și o reacție a conducerii Olimpiei. Nu de condamnare a gestului așa-zisului suporter, ci de anunțare a unor măsuri ce se vor lua după acest șir de înfrângeri.

Mai precis, președintele Karda Attila lasă să se înțeleagă într-un comunicat că jucătorii sunt singurii vinovați de lipsa de rezultate și în consecință …”Luăm foarte în serios în calcul blocarea salariilor pe luna ianuarie si februarie la fel cum ne gândim că echipa are nevoie de o reîmprospătare, de mentalitate si atitudine… si probabil, venirea unor juniori dornici să se afirme ar aduce un suflu nou, fată de lipsa de interes a unora !Astfel, acesti juniori speram ca vor reusi să se acomodeze până la începutul sezonului viitor, când ar putea deveni prima optiune a antrenorului”.

Asta ar însemna că, fiind în luna aprilie deja, jucătorii nu și-au încasat salariile pe ianuarie și februarie?

Să anunți blocarea salariilor pe ianuarie și februarie când înfrângerile au venit în martie pare ușor neprofesionist…Iar despre promovarea juniorilor…Vom reveni după Paște, căci nu-i așa n-am vrea să le stricăm de tot sărbătorile băieților de la Olimpia .

Paște Fericit! Și Mereu, HAI OLI!