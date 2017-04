Larisa Covrig, dublă campioană naţională şcolară

Statiunea valceana Caciulata a gazduit o noua editie a Concursului National Scolar de Sah “Elisabeta Polihroniade” , in perioada 7-14 aprilie. Organizatorii acestui frumos eveniment au fost Ministerul Educatiei Nationale, Federatia Romana de Sah si Clubul de Sah “Elisabeta Polihroniade”.

Initiata de catre doamna Elisabeta Polihroniade, aceasta competitie scolara are in prezent si menirea de a-i cinsti memoria celei supranumite atat de frumos “doamna sahului romanesc”.

Dincolo de bucuria revederii cu alti copii care impartasesc aceasta nobila pasiune a “sportului mintii”, de interactiuni sociale si dezvoltare sportiva, concursul avea si o miza destul de importanta: castigatorul/castigatoarei fiecarei grupe de varsta la sahul clasic avea asigurata participarea gratuita la competitia mondiala scolara . De aceea si grupele de varsta sunt identice cu cele de la etapa mondiala, sub 7 , 9, 11 , 13 , 15 , si 17 ani. In data de 10 aprilie s-a desfasurat si proba de blitz.

LPS Satu Mare a avut două participante, Larisa Covrig (13 ani ) si Irisz Hejja ( 12 ani), ambele concurand la grupa de 13 ani. Ele au jucat alaturi de baieti, clasamentele facandu-se insa separat.

Larisa Covrig a reusit sa castige ambele probe si sa obtina astfel mult ravnita participare la Campionatul Mondial Scolar. Un aspect imbucurator consta in faptul ca si de aceasta data a reusit sa castige ultima runda cand era miza ridicata . Jocul ei incepe sa se lege mai bine, dar inca mai apar greseli “copilaresti” in situatii avantajoase.

E clar ca mai are multe de invatat, dar nivelul ei de intelegere sahista e mult peste Elo-ul actual. Un copil deosebit care dupa ce va capata mai mare constanta in joc si mai ales incredere in sine, va putea realiza niste performante deosebite.

Irisz a avut un start ezitant ( ca si la Finalele de Junioare de la Felix), dar ca si atunci a aratat tarie psihica si a reusit sa revina . O infrangere in penultima runda in fata castigatorului competitiei masculine a dus-o, in cele din urma, pe un loc 4.

In cazul ei trebuie sa tinem cont ca inca nu a implinit nici 12 ani, asadar in 2018 va juca la aceeasi categorie de varsta. Cu mai mult curaj si combativitate poate reusi rezultate net superioare. Cu siguranta bagajul ereditar o recomanda in acest sens.

Cele două sportive de la LPS Satu Mare sunt pregătite de Cătălin Ardelean.