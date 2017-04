Liviu Crișan : Prin organizarea Campionatelor Europene de karate WUKF facem reclamă României

Președintele Federației Române de Karate WUKF (FRK WUKF), Liviu Crișan, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că prin organizarea la Cluj a Campionatelor Europene de karate WUKF se face o bună reclamă României.

‘’E a 9-a ediție a Campionatelor Europene, pe care am reușit să o aducem la Cluj, și ne bucurăm că avem sportivi din 26 de țări, avem peste 1.800 de sportivi, 86 de arbitri, 190 de antrenori și instructori. E o competiție care aduce lume nouă, să zic așa, în Cluj, mulți dintre ei n-au fost niciodată, n-au vizitat niciodată Clujul și chiar am primit multe aprecieri pozitive despre cum arată orașul, facilitățile pe care le oferă, Sala Polivalentă, care este deosebită. Zic că pe lângă faptul că am făcut o reclamă bună Clujului, am făcut o reclamă României. Cred că e un lucru foarte important ceea ce am realizat, mai ales că și autoritățile au înțeles și ne-au sprijinit fiecare în măsura posibilităților’’, a menționat Liviu Crișan.

Purtătorul de cuvânt al FRK WUKF, Constantin Andrei, a declarat, pentru AGERPRES, că la competiție participă peste 1.000 de competitori sub 15 ani.

Până pe 9 aprilie, în Complexul Sportiv Cluj Arena — Sala Polivalentă se desfășoară cea de-a IX-a ediție a Campionatelor Europene de karate WUKF pentru toate vârstele, organizată de Federația Română de Karate WUKF.

Evenimentul poate fi urmărit în transmisie live la adresa: www.ustream.tv/channel/wukf.

27 de karateka de la Zanshin și CSM Satu Mare în competiție

Lotul României va cuprinde sportivi de la mai multe cluburi din ţară din care sunt 27 de la CS Zanshin şi CSM Satu Mare.

CS Zanshin: Borhidan Ianis, Rusu Ştefan, Roca Ioana, Țicovan Alexandra, Rusu Teodora, Ciorba Denis, Fănăţean Mihai, Batori Luca, Batori Jennifer, Batori Patrik, Ardelean Horia, Feher Evelyn, Zamfir Paula, Lazin Rybana, Lemac Hanna, Murvai Patrick, Hermann Zsolt, Mare David, Mare Adrian, Iva Ariana, Imre Levente, Chira Mihai. Antrenori: Marian Nicolae şi Marian Râşnoveanu.

CSM Satu Mare: Igor Bălăceanu, Daiana Vancsa , Patrik Burya, Alin Râşnoveanu, Florin Curileac. Antrenor: Mihali Florin.