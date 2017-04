Marna pierde la masa verde meciul de la Lucăceni

O şedinţă relativ liniştită am avut marţi după- amiază la Comisia de disciplină din cadrul AJF Satu Mare.

Pe masa oficialilor au fost doar câteva cazuri, le-am zice inerente, de eliminări după două avertismente ori de cartonaşe roşii arătate pentru faulturi în postură de ultim apărător.

Singurul caz mai deosebit a venit din liga a 5-a unde Platanul Marna a pierdut la masa verde meciul de la Lucăceni deoarece a folosit un jucător sub o altă identitate, adică pe „fals”, cum e folosit termenul în lumea fotbalului judeţean.

Iată deciziile comisiei:

La meciul Crasna Craidorolt – Dacia Supur a fost eliminat jucatorul MIHAI VASILE (CRASNA CRAIDOROLT) pentru fault in postura de ultim aparator. Comisia hotaraste suspendarea jucatorului Mihai Vasile pentru 1 joc si 25 lei amenda conform art. 63.2.2.1.



La meciul ACS VOINTA DOBA – STIINTA BELTIUG a fost eliminat jucatorul BOGAR NORBERT (STIINTA BELTIUG) (foto). Comisia hotaraste suspendarea jucatorului pentru 3 jocuri si amenda de 30 lei conform art. 63.2.4.a.

In ceea ce priveste meciul VIITORUL VETIS – UNIREA TASNAD a fost eliminat jucatorul SCHAWARCKOPF ERIK (VIITORUL VETIS). Comisia decide suspendarea jucatorului pentru 2 jocuri si amenda de 30 lei conform art. 63.2.4.a.

La meciul REAL ANDRID – OLIMPIA DOMANESTI a fost eliminat jucatorul BALOGH ROMEO (REAL ANDRID) pentru cumul de cartonase galbene. Comisia hotaraste suspendarea jucatorului BALOGH ROMEO pentru 1 joc si amenda de 25 lei conform art. 63.2.1.

La meciul STARUINTA BERVENI – AS CAPLENI a fost suspendat jucatorul KESZENSEIMER ZSOLT (AS CAPLENI) pentru oprirea unei ocazii clare de a marca. In acest caz, comisia decide suspendarea jucatorului pentru 1 joc si amenda de 25 de lei conform art. 63.2.1.

In meciul VULTURII SANTAU – FROHLICH FOIENI jucatorul KOVACS CRISTIAN de la VULTURII SANTAU a fost eliminat pentru cumul de cartonase galbene. Comisia hotaraste suspendarea jucatorului si amenda de 25 lei conform art. 63.2.1.

La meciul VIITORUL LUCACENI – PLATANUL MARNA echipa PLATANUL MARNA a folosit un jucator sub o alta identitate, acesta fiind contestat de echipa VIITORUL LUCACENI. Comisia hotaraste omologarea rezultatului cu 3-0 in favoarea echipei VIITORUL LUCACENI si o amenda de 50 lei pentru echipa PLATANUL MARNA conform art. 83.13.