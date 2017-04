Martor incomod la o condamnare la moarte

”Pentru că s-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu … trebuie să moară” striga mulțimea ieșită din minți. ”Răstignește-L! … răstignește-L! … răs – tig – neș – te – L! … răs – tig – …” ”Hai mai în față să vedem mai bine ce se întâmplă” … sună din spate vocea unui tânăr către prietena sa. ”Nuuuu, mai bine ridică-mă – n brațe să-mi fac un selfie și apoi să plecăm … pentru că întârziem la chef. Știi că la 5 trebuia să ajungem la party iepurașule… nuuuu!?.” ”Mami, mami, ce se întâmplă aici?” … întreabă speriat copilul din stânga grupului de tineri gălăgioși care se amuză copios pe seama tipului plin de sânge, bătut de soldați cu o sete sangvinică” … ”Dar eu nu găsesc nicio vină în omul acesta,” … bătu cu pumnu-n masă judecătorul de instrucție.” ”Vezi că ești chemat de ”doamna” … îi șopti languros la ureche vecinul de barou; …” și e cam supărată.” ”Mami, mami, ce se întâmplă aici?” ”Nu știu puiule, dar vom afla în curând despre ce e vorba … Să vină la mine Pilat. Acum! … Răs – tig – neș – te – L! … Răs – tig – neș – te – L! …Răs – tig – … și să nu mai aud de acest caz” … se rățoi ”doamna” către bietul judecătoraș … ” ce ești nebun să ne ridicăm șefii în cap?” ”Și dacă presa … ?” îndrăzni bietul Pilat să-și ridice ochii din pământ…” Despre ce presă vorbești? Amărâții ăia de plebei? Nu vezi că nu mai au nicio putere, de se ceartă între ei pentru o coajă de banană? … Acum, marș de la mine și să nu te întorci aici decât cu condamnarea în buzunar. Ne-am înțeles?” … ”Cine sunteți voi și ce vreți de ați creat un așa de mare tam-tam în oraș?” ”Acțiunea noastră este de sorginte interconfesională; ideea pornind de la mine, Daniel Leș, în urmă cu 11 ani. Văzând acest consumism care ne asaltează am zis că trebuie să facem ceva și am pornit cu o trupă de tineri din Baia Mare. Mai târziu am luat amploare, ne-au invitat și alte orașe, șiii…” ”Ce tineri, ce Baia Mare, ce consumism? … de ce nu vreți voi să vă vedeți liniștiți de viața voastră și ne încurcați așa de aiurea existențele. Măcar sunteți profesioniști?” ”Am avut în trupă și actori profesioniști cum ar fi Maia Morgenstein, Rona Hartner, dar și mari oameni de cultură și teatru ca Dan Puric; dar în general avem în componență tineri amatori cu suflet mare, care vin din Timișoara, Cluj, Dej, București …” ”Ce actori, ce oameni de cultură; … până la urmă ce urmăriți?” ”Vrem să mărșăluim în marile orașe ale României, ca să atragem atenția oamenilor că-n Săptămâna Mare, Isus și-a dat viața pentru fiecare dintre noi, iar noi avem datoria de a ne opri din fuga cea de toate zilele, spre a mai reflecta puțin asupra acestui crunt adevăr: în Vinerea Mare L-am condamnat și ucis pe Dumnezeu din noi și din semeni.” ” Dar de ce vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala?” ”Tocmai pentru că nouă NE FIERBE ACEASTĂ OALĂ, vrem să facem tot ce este posibil, de a le arăta copiilor noștri faptul că de Paște nu sărbătorim ”iepurașul cel frumos”, ci însăși Învierea Domnului …”

S-a crăpat de seară ”în gura târgului” … și pe o rână de deal, Isus moare pe cruce pentru păcatele mele, ale tale, ale noastre, … ale tuturor, înconjurat de o mână de oameni care refuză să strige ”Răs – tig – neș – te – L!”, … refuză să-L părăsească, … coborându-L de pe cruce și punându-L în Mormânt.

Se lăsa din nou noaptea pe pământ!

Valeriu Ioan