Negrești Oaș sau ”Un oraș mai curat începe de la tine!

Negreștenii vor colecta separat deșeurile, în sistem dual, în două fracții – FRACȚIE UMEDĂ și USCATĂ, din data de 1 mai 2017. Primăria orașului Negrești-Oaș și operatorul de salubrizare SC Cleanman SRL a demarat o amplă campanie de informare și de conștientizare în rândul populației, sub sloganul ”Un oraș mai curat începe de la tine!”.

Colectarea selectivă în sistem dual este obligatorie pentru toate persoanele fizice și pentru toate persoanele juridice. De asemenea, fiecare gospodărie sau societate comercială are obligația legală de a încheia contracte de salubritate, în caz contrar urmând să plătească o taxă specială care va fi activată automat de Direcția de Impozite și Taxe Locale a Primăriei Negrești-Oaș.

Ce presupune colectarea duală a deșeurilor

Colectarea duală presupune colectarea deșeurilor în doi recipienți distincți, unul pentru fracția umedă și unul pentru fracția uscată.

FRACȚIA UMEDĂ – conține deșeurile menajere obișnuite, resturi alimentare sau cele rezultate din producerea hranei zilnice, precum și materiale care nu mai pot fi reciclate, impregnate cu ulei sau umede, pătate cu resturi alimentare etc. Deșeurile menajere se colectează în același container ca și până acum și după același orar, de două ori pe lună, la gospodăriile individuale. La blocurile de locuințe, containerele vor fi inscripționate astfel: USCAT pentru deșeurile reciclabile și UMED pentru deșeurile menajere.

FRACȚIA USCATĂ – cuprinde deșeurile din categoria materialelor reciclabile – hârtie, cartoane, PET-uri, pungi de plastic, folii de ambalare, doze de aluminiu, cutii de conserve metalice curate, sticle și borcane golite de conținut și spălate dacă este necesar, ambalaje de plastic curate de la produse de igienă, etc.

Fracția uscată se colectează în sacii verzi inscripționați pe care negreștenii îi vor primi de la societatea de salubritate, la case, sau în pubelele inscripționate cu USCAT, la blocuri. Sacii vor fi refolosiți până la uzare.

Pentru reducerea volumului deșeurilor, negreștenii sunt sfătuiți să plieze cutiile de carton, să preseze recipientele tip PET și dozele de aluminiu.

De asemenea, în orașul Negrești-Oaș și în Cartierul Tur există circa 60 de puncte de colectare selectivă, în care negreștenii pot depozita deșeurile uscate. Totodată, deșeurile uscate pot fi depuse direct la stația de sortare a operatorului de salubritate de pe strada Victoriei nr. 5.

Unde vor ajunge deșeurile?

Deșeurile uscate vor fi triate și valorificate, astfel încât în urma reciclării se vor transforma în produse noi. Prin această operațiune, negreștenii vor contribui la salvarea materiilor prime din care sunt produse ambalajele și sticlele.

Deșeurile umede vor fi transportate, ca și până acum, la Groapa de gunoi ecologică de la Doba, aflată la o distanță de 80 de kilometri.

Amenzi pentru nerespectarea colectării separate

Nerespectarea de către populație sau societăți comerciale a colectării selective a deșeurilor în sistem dual constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei, conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor. Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor se face de către Poliția Locală Negrești-Oaș și de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu.

Persoanele fizice care nu colectează selectiv deșeurile sau nu au încheiate contracte de salubritate vor plăti o taxă specială de 300 lei/ an, în loc de 4,3 lei/ persoană/ lună pentru ridicarea gunoiului, care va fi activată automat de Primăria Negrești-Oaș și va fi plătită înainte de plata taxelor locale. În cazul persoanelor juridice, taxa specială este de 202+TVA/mc, față de 52,42 lei +TVA/mc tariful normal.

Colectarea selectivă, o obligație legală și una morală

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a declarat că introducerea colectării selective în sistem dual este o obligație impusă de lege și și-a exprimat speranța că negreștenii vor înțelege importanța acestui demers și se vor conforma.

”Colectarea selectivă este o obligație instituită prin legea 211 din 2011 la care trebuie să ne conformăm. În plus, conform directivelor europene, până în anul 2020 România trebuie să recicleze jumătate din deşeurile pe care le produce. Pentru a atinge obiectivul, din acest an Ministerul Mediului a impus o taxă de 80 lei pe tona de deşeuri menajere plătibilă de fiecare operator al depozitelor ecologice către Administraţia Fondului pentru Mediu, dar și obligația primăriilor care nu reduc în fiecare an cu câte 15% cantitatea de deşeuri menajere de a plăti o taxă de 100 lei pentru fiecare tonă de deşeuri peste ţintă. Așadar, colectarea selectivă vine să ne scutească de amenzi mari pe viitor.

Fac apel la negreșteni să respecte regulile pentru a arăta că trăim într-un oraș civilizat, că ne pasă de mediul în care trăim dar și că investim în viitorul copiilor noștri”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.

Din 7 aprilie, angajați ai operatorului de salubritate Cleanman și ai Primăriei Negrești-Oaș vor merge din casă în casă pentru a le explica negreștenilor obligația legală pe care o au de a colecta selectiv deșeurile și cum vor face acest lucru, dar și pentru a conștientiza importanța colectării selective pentru mediul înconjurător.