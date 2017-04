Ovidiu Suciu, la primul meci ca observator

La acest sfârşit de săptămână consemnăm debutul ca observator al fostului portar de la Olimpia şi Gloria Bistriţa, Ovidiu Suciu.

Acesta a fost cooptat de noul vicepreşedinte al AJF Satu Mare, Constantin Por, în corpul observatorilor şi după instruire şi examen a venit şi prima delegare. La un meci de liga a 5-a dintre Agriş şi Atletic Craidorolţ.

Altfel, în elite avem un duel interesant duminică la Oraşu Nou între Talna şi Victoria. Iar la Decebal se vor întâlni în premieră ca adversari, în calitate de antrenori, Cristi Popa şi Lulu Dragomir în Luceafărul –Crasna.

Iată programul meciurilor din acest week-end din fotbalul judeţean. Majoritatea meciurilor încep la ora 17.

Liga a 4-a Elite

(etapa 17)

Azi

Doba – Micula (S. Kovacs, T. Kopriva, C. Miron, C. Por)

Duminică, 30 aprilie

Beltiug – Vetiş (Ş. Peneghi, R. Botoş, F. Moisa, Z. Torok)

Decebal – Moftinu Mic (brigadă Maramureş, I. Vigu)

Oraşu Nou – Carei (17:30, brigadă Bihor, I. Bujor)

Negreşti – Dorolţ II (amânat)

Partida Apa- Tăşnad s-a disputat ieri.

Liga a 4-a (etapa 15)

Seria A

Duminică, 30 aprilie

Viile SM – Halmeu (A. Peter, T. Iuhasz, V. Ardelean, R. Alfater)

Păuleşti – Certeze (Ş. Bathory, Cr. Pop, C. Zsigrai, E. Halici)

Odoreu – Oar (B. Tincu, E. Pop, A. Boros, T. Kegyes)

Lazuri – Dumbrava (17:30, A. Hariş, C. Man, R. Pop, I. Iuhas)

Livada – Lipău (C. Chiriloaia, C. Girati, A. Sulyok, I. Borz)

Cărăşeu – Medieşu Aurit (nu se joacă)

Seria B

Sâmbătă, 29 aprilie

AS Căpleni – Cămin (C. Rebegea, L. Lucaks, D. Orha, S. Cseh)

Duminică, 30 aprilie

Foieni – Pişcolt (C. Chiorean, A. Bauer, I. Bauer, P. Lizak)

Santău – Berveni (16:00, S. Kovacs, G. Costea, T. Cereteu, A. Gherasim)

Andrid – Ciumeşti (14:00, S. Kovacs, R. Roşu, M. Vas, Ghe. Niţă)

Babţa – Domăneşti (F. Chiş, M. Ciceu, A. Ilieş, M. Nicolae)

Sanislău – F. Căpleni (S. Raţ, R. Miclăuş, M. Miklos, Ghe. Dumitraş)

Liga a 5-a (etapa 17)

Seria A

Sâmbătă, 29 aprilie

Căuaş – Marna (R. Bogdan, A. Bor, V. Cherecheş, Ghe. Dumitraş)

Duminică, 30 aprilie

C. Craidorolţ – Tiream (A. Kovacs, D. Anton, A. Estan, I. Neichi)

Hodod – Ghenci (C. Merkly, N. Szucs, J. Demian, C. Kuki)

Lucăceni – Supur (G. Chiorean, R. Ursa, A. Reday, Z. Rozs)

Seria B

Duminică, 30 aprilie

Agriş – A. Craidorolţ (S. Tăbăcaru, T. Popescu, M. Sician, O. Suciu)

Crucişor – Dorolţ III (R. Bogdan, R. Pop, D. Bontidean, C. Fedak)

Bercu – Ardud (M. Câmpan, S. Rase jr., V. Bale, I. Turtureanu)

Homoroade – Porumbeşti (S. Petruţ, G. Sician, G. Caba, I. Borz)