Părere. Din trafic!

„Locatia str Careiului, intersectia cu podul Golescu dinspre Kaufland, banda din dreapta care te duce spre/pe podul Golescu. De o vreme sagetile te lasa sa te incadrezi SI pe BANDA DIN DREAPTA pentru a putea merge inainte. (gandit cu dosu’). Sa presupunem ca eu vin dinspre fabrica de paine si vreau sa urc pe pod. 1: astept la rand pana semaforul se face verde pt toata brigada (ca in fata mea stau cei care merg in fata) 2: astept pana se goleste banda din dreapta care vrea sa mearga inainte (spre Carei), nu apuc sa trec pt ca se face rosu, sau nu apuc sa trec pt ca este verde pt trecerea de pietoni. (si mai stau si politistii la panda sa te amendeze daca treci…peste trecerea de pietoni cand ei au verde…chiar daca au trecut deja) deci mai stau o tura… CHIAR DACA PT MINE E VERDE INTERMITENT pana trec toate masinile din fata mea… deci doar eu am problema asta? Adica stau ca fraierul avand verde intermitent, ca sunt blocat dublu de cei care (chiar daca pe banda din mijloc randul nu e mare, si ar putea sta frumos la locul lor… pe directia inainte-adica spre Carei) se baga pe banda din dreapta sa mearga inainte…..hai ca inteleg un camion din alt oras, sau un strain……. Oficial cica e legal… ca ARATA si semnele de circulatie….dar repet… DOAR PE MINE MA DERANJEAZA ACEST LUCRU?”

Iată o întrebare, de bun simţ am zice noi, postată de un sătmărean deranjat că unii şoferi nu înţeleg cum e cu benzile pe care trebuie să se încadreze în intersecţia de la Podul Golescu…Şi mai e şi chestiunea cu verdele intermitent, care de multe ori nu te prea ajută …