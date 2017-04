”President”– un Brand hotelier care se respectă

Posted by: Gazeta Nord Vest

Ne aflăm în continuare la President în plină vacanță de 1 Mai, în compania prietenilor noștri. ”Sper că v-ați simțit bine până acum … – suntem întâmpinați după micul dejun de Managerul Complexului Turistic President, Mitică Fechete – pentru că astăzi avem câteva surprize plăcute pentru voi. Andrei o să fie în continuare ghidul vostru și sper să vă simțiți bine în continuare”” ”Bună dimineața” – ne salută Andrei – Ați servit masa? Să vă fie de bine. Haideți la o cafea pentru ca după aceea să pornim la drum.”

În drum spre Oradea

”Încotro ne îndreptăm?” ”Brandul ”President Group Hotels”, include două hoteluri în Băile Felix: Hotel ”President”**** și Hotel ”Aqua President”**** … dar de anul trecut, din 2016, de la 1 august, familia President s-a mărit cu un nou membru, Hotel Cetate***, primul hotel cu arie de activitate în afara zonei Băilor Felix, inclus ca obiectiv turistic în cadrul Cetății Oradea.”

Scurt istoric al Cetății Oradea

Încă de la începuturile sale, Cetatea Oradea a constituit nucleul polarizator al aşezărilor din spaţiul orădean, prin concentrarea în jurul său a funcţiilor politice, militare, administrative şi religioase ale zonei, în cele nouă secole de existenţă, servind ca reşedinţă a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea (1092-1557), respectiv ca cetate strict militară (1557-1857), fiind pe rând sub diferite administraţii: maghiară (1092-1552), transilvăneană (1557-1598, 1606-1660), turcă (1660-1692) și habsburgică (1552-1557, 1598-1606 și 1692-1918). A constituit un important centru religios, în urma sanctificării în 1192 a fondatorului episcopiei orădene – Sfântul Ladislau – și totodată, loc de pelerinaj de talie europeană, cu un rol deosebit în dezvoltarea socio-economică a Oradiei, Episcopii orădeni fiind atât ctitori destoinici, diplomați abili, buni dascăli și cărturari erudiți, cât, la nevoie, și bravi comandanți de oști ce s-au jertfit în luptă, precum Cruciada de la Varna (1444) sau de la Mohacs (1526). Cetatea Oradea a fost locul de veci al multor capete încoronate: Ladislau I (1095, adus la Oradea după anul 1134), Andrei al II-lea (1235, dus ulterior la abația Igriș, în Banat), Ladislau al IV-lea Cumanul (1290, asasinat la Cheresig, lângă Oradea), regina Beatrix, soţia lui Carol Robert de Anjou (1319), regina Maria de Anjou, soţia lui Sigismund de Luxemburg (1395) și regele-împărat Sigismund de Luxemburg (1437). De-a lungul secolelor, cetatea a fost asediată de tătari (1241), răsculaţi transilvăneni (1290, 1514, 1664, 1703-1710), de oştile Principatului Transilvaniei (1557, 1603), turci (1474, 1598, 1658, 1660) și de austrieci (1692), la 24 februarie 1538, aici semnându-se Pacea dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya, care consfinţea separarea totală a Transilvaniei de Ungaria. În afara funcţiei de apărare, a reședinței episcopale sau a hotarului vestic al Principatului Transilvaniei, Cetatea Oradea a fost şi protectoarea locului de desfăşurare a numeroase târguri – Târgul de Paști, Târgul de Sf. Maria -, unde se schimbau mărfurile Orientului cu cele ale Vestului european, grație și poziționării sale la intersecția unor mari drumuri europene.

Revenind la hotel

Ne plimbăm pe holurile hotelului, având acea senzație că ne aflăm cu adevărat într-un edificiu istoric, în care zidurile au fost parcă martore la evenimentele istorice descrise mai sus. Aflăm că hotelul are în componență un număr de 17 camere, dispuse pe 2 nivele, cu 15 camere duble si 2 apartamente, toate dispunând de dotări ce respectă ambientul în care funcționează. Nu știu de ce, dar camerele prin construcția lor păstrează un aer medieval, prin tavanele înalte, de tip boltă, printr-un acces care se face dintr-un hol comun, străjuit de arcade generoase. ”Ce trebuie să mai știți este și faptul că în procesul de reabilitare s-au folosit materiale clasice: cărămidă, lemn, sticlă, fier.” Tehnicile folosite în timpurile construcției inițiale a clădirii, conferă un aer degajat întregului hotel, ”imperfecțiunea” anumitor finisaje sau detalii, în loc să deranjeze … denotă originalitatea, perfecțiunea și căldura epocii. Constructorii au respectat inclusiv spatiile mai puțin convenționale din clădirea originală, precum afumătoarea, (fosta bucătărie), ele fiind păstrate și integrate în noua funcțiune. Și știți ce are acest hotel ieșit din comunul hotelurilor de azi? Faptul că nu are două camere identice ca formă sau dimensiuni, designul camerelor rezultând din funcțiunile pentru care au fost construite inițial clădirile între anii 1775 – 1777, – clădirea statului major al garnizoanei austriece, pentru corpul D, respectiv cazarma pentru Corpul E (parțial), încăperile fiind foarte generoase, cu dormitoare între 20,5 și 22 mp și holuri între 13 – 16mp.

Din vara anului 2017, încă un Hotel President**** la Băile Felix

În vara acestui an, familia President se va mări cu încă un hotel de 50 de camere, a cărui construcție a început deja, din vara anului 2016, ”Hotel Spa President****”. Acesta va dispune de o zonă dedicată procedurilospecifice de Spa, beneficiind de o piscină interioară de mari dimensiuni și una exterioară cu pool – bar incorporat, dar și de o zonă generoasă de plajă. ” Prin construcția acestui hotel, practic s-a demarat etapa de extindere a Aqua Park-ului President, cu o zonă de plajă de mari dimensiuni și cu alte noi funcționalități și atracții, clienții având la dispoziție și un tronson acoperit care va lega noul hotel de Aqua Park-ul existent.”

Invitație ”la pachet – a la PRESIDENT”

”Vrem să venim în întâmpinarea cititorilor dumneavoastră și nu numai, cu două pachete de cazare de câte 4 – 5 zile, credem foarte atractive pentru Rusalii. Astfel, oferim cazare cu pensiune completă ( mic dejun, prânz și cină, în regim de bufet suedez ), pentru sejurul de 4 zile, la prețul de 900 de RON de persoană, în cameră superioară, 850 de RON de persoană, în cameră standard și de 800 de RON de persoană, pentru mansardă; pentru ca un sejur de 5 zile de cazare cu pensiune completă să coste 1100 de RON de persoană, în cameră superioară, 1050 de RON de persoană, în cameră standard și 1000 de RON de persoană, pentru cazare la mansardă. De asemenea, clienții noștri au parte de toate facilitățile: piscină interioară/exterioară cu apă termală, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, bază sportivă (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit, parcare interioară păzită. În mod special, clienții noștri vor beneficia în această perioadă de o reducere de 25% din tariful de acces la Aqua President + 1 voucher de gratuitate cu valabilitate de o zi in timpul sejurului.

Reduceri și gratuități pentru copiii sub vârsta de 14 ani

În altă ordine de idei, suntem încântați să-i întâmpinăm și pe copiii dumneavoastră, pe micuții noștri oaspeți. Astfel, în funcție de vârsta și de serviciile accesate, sejurul pentru un copil cu vârstă între 0 – 4 ani este gratuit (daca nu se solicită pat suplimentar); pentru ca pentru copii cu vârste între 5 – 14 ani, tarifele să fie urmatoarele: pentru un sejur de 4 zile – 450 lei/sejur/copil; iar pentru un sejur de 5 zile 550 lei/sejur/copil. Din cauza numărului limitat de paturi, vă rugăm să verificați disponibilitatea acestora în momentul rezervării, dacă se călătorește cu bebeluși.

Tariful include pat suplimentar / canapea extensibilă în cameră, serviciu de masă sub forma de bufet la toate mesele. De asemenea, vă rugăm să ne comunicați prezența copiilor, în momentul achiziționării actualului pachet de cazare, în caz de necomunicare, riscând să nu vă putem pune la dispoziție pătuțuri / paturi suplimentare, datorită necunoașterii acestei nevoi. Pentru alte informații și rezervări, vă stăm la dispoziție, la numărul telefon / fax 0040.259.318.381, sau la adresa de e-mail receptie@hotelpresident-felix.ro, dar și pe adresele web: www.baile-felix.ro și www.aquapark-felix.ro.”

În rest … toate cele bune și vă așteptăm pe la noi!