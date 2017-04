Primele medalii pentru sătmăreni la Europene

La Cluj Napoca au început ieri Campionatele Europene de karate WUKF. Competiția adună la start peste 1800 de sportivi din 26 de țări. Printre ei, membri ai lotului României, și 27 de sătmăreni de la CSM Satu Mare și Zanshin.

In prima zi a competiției continentale au avut loc probele pe echipe la cadeti, juniori și seniori.

Sportivii CSM Satu Mare : Burya Patrick , Balacescu Igor, Curileac Florin , Risnoveanu Alin si Vancsa Daiana au avut un parcurs excelent, obținând primele rezultate ale delegației satmarene.

Rezultatele din ziua 1

Burya Patrick :

– medalie de aur – kumite echipe shobu sanbon rotativ cadeti;

– medalie de aur – kumite echipe shobu sanbon cadeti;

Rîșnoveanu Alin

– medalie de bronz – kumite echipe shobu sanbon rotativ cadeti;

– medalie de bronz – kumite echipe shobu sanbon cadeti

Curileac Florin :

– medalie de aur la kumite shobu sanbon veterani B;

Bălăcescu Igor

– medalie de bronz la kumite shobu ippon rotativ seniori

– calificat in finala de kumite echipe shobu ippon seniori;

Vancsa Daiana – calificata in finalele de :

-kumite echipe shobu sanbon junioare

-kumite echipe shobu sanbon rotativ junioare

Azi au loc calificarile in probele individuale pentru : Balacescu Igor, Burya Patrick, Vancsa Daiana si Alin Risnoveanu.