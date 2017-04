Programe speciale de Paște la Nord Vest TV

Programe diverse, emisiuni si filme… asta vă oferă Nord Vest TV în perioada sărbătorilor pascale. Colegii noștri vă așteaptă cu cele mai reușite emisiuni şi cu invitați pe măsură.

Televiziunea care vă respectă pregătește un program diversificat pentru telespectatori. Începând de sâmbătă de la ora 11 copiii sunt invitati sa urmareasca desene animate speciale de sarbatorile de Paste, iar mai apoi de la ora 14.00 va fi difuzat un concert de pricesne. Tot sambata de la ora 22.50 Nord Vest TV va ofera filmul “Isus, dorinta vesnica”.

La miezul noptii, credinciosii care nu vor ajunge la Slujba de Inviere o vor putea urmari la Nord Vest TV.

Duminică, programele create special pentru sarbatori continua. De la ora 15.30, Marius Chiş va invita sa urmariti emisiunea “La izvor de cant si dor”, editie speciala de Paste, iar spre seara, Dumitru Timerman are invitati de seama in cadrul emisiunii Bucuria Invierii.

In prima zi de Paste, de la ora 20, veti putea urmari o emisiune de divertisment in cadrul careia va avea loc lansarea albumului formatiei Classic. Emisiunea va fi presarata cu multa muzica si voie buna.