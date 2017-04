Putem mai mult?

Olimpia și Dunărea Călărași deschid azi etapa a 29-a a Ligii a 2-a. Oficialii galben-albaștrilor au primit acceptul FRF de a lega deplasările de la Clinceni și Călărași, și după ce au evoluat duminică la prânz în Ilfov , echipa a tot rămas în zonă și pentru meciul de la malul Dunării. Pentru a evita o nouă deplasare obositoare…

Astfel, Dunărea și Olimpia se întâlnesc de la ora 17,30 într-un meci ce va fi transmis de Dolce sport și Digisport.

Olimpia pare a fi intrat într-o criză de idei și rezultate. Elevii lui Andone au pierdut ultimele patru meciuri și, ce e mai grav, jocul lor nu se leagă… Lovită de accidentări dar, trebuie s-o recunoaștem , și cu o campanie neinspirată de achiziții în iarnă, Olimpia e departe acum de echipa ce încânta în toamnă în eșalonul secund.

Chiar dacă revin suspendații Villand și Rus, pentru meciul de azi, antrenorul Bogdan Andone nu poate conta pe Duruș și Bura. Primul e suspendat iar al doilea s-a accidentat la Clinceni.

Antrenorul Bogdan Andone a declarat imediat după meciul de la Clinceni că dacă echipa se va prezenta la fel și la Călărași atunci clar ”nu avem nicio șansă”!

Sperăm însă că băieții vor avea o tresărire de orgoliu și vor demonstra că nu asta e valoarea echipei și că Olimpia , încă mai poate avea un cuvânt de spus în lupta pentru primele locuri din liga a 2-a…

De partea cealaltă, Dunărea vine după prima înfrângere din 2017. Una cu cântec la Juventus, un meci în care oficialii trupei din Călărași au acuzat arbitrajul…

In tur cele doua echipe au terminat la egalitate, 2-2 la Satu Mare dupa un meci spectaculos in care calarasenii au condus cu 1-0 , Olimpia a revenit prin reusitele lui Munteanu si Pana, iar apoi Dunarea a egalat prin Stefan in min. 66.

Programul etapei:

Azi, ora 17:30

Dunărea Călăraşi – Olimpia Satu Mare – DigiSport 1, DolceSport

joi, 13 aprilie, ora 17:30

Chindia Târgovişte – FC Braşov – DigiSport 1, DolceSport

vineri, 14 aprilie, ora 11:00

CS Baloteşti – Luceafărul Oradea

vineri, 14 aprilie, ora 12:00

Dacia Unirea Brăila – FC Academica Clinceni

vineri, 14 aprilie, ora 17:00

Foresta Suceava – Metalul Reşiţa

ASU Politehnica Timişoara – CS Afumaţi – live video pe Radio Timişoara

sâmbătă, 15 aprilie, ora 11:30

UTA Bătrâna Doamnă – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – DigiSport 1, DolceSport

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Mioveni 0-3. Nu se dispută.

Unirea Tărlungeni – Juventus Bucureşti 0-3. Nu se dispută.

ACS Berceni – Şoimii Pâncota nu se dispută, deoarece ambele echipe au părăsit competiţia în tur.