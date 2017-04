Rămas bun Gabi Both

Gabi Both a decedat luni, în a doua zi de Paște. S-a stins din viață pe 17 aprilie în anul în care, în septembrie, ar fi împlinit 70 de ani. El a fost antrenorul care a adus ultima promovare a Olimpiei în Divizia A. A rămas mereu aproape de culorile favorite galben – albastru. De asemenea, a fost ani buni administratorul stadionului, iar anul trecut a fost numit președinte de onoare la Olimpia.

Sătmărenilor li s-a oferit astăzi posibilitatea să se reculeagă, să mediteze la nedoritul eveniment, să se roage și să-și ia rămas bun de la cel ce a fost, poate, cel mai bun fotbalist al județului Satu Mare, Gabi Both. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului fotbalist a fost depus la stadionul care l-a consacrat și care poartă numele unui alt mare fotbalist sătmărean, Daniel Prodan. Au venit să-și ia adio de la Gabi Both foști fotbaliști din generația sa, foști fotbaliști mai tineri dar și actuali jucători și antrenori de la Olimpia Satu Mare. Nu au lipsit nici suporterii. Împodobit cu culorile clubului Olimpia, sicriul lui Gabi Both a rămas la stadionul Olimpia până în jurul orei 12.30. Apoi a fost dus la Cimitirul de lângă gară unde, de la ora 13.00, a avut loc înmormântarea.

Slujba a fost oficiată în limba maghiară, iar cei veniți să îl conducă pe ultimul drum au fost în număr destul de mare în ciuda vremii nefavorabile. Atmosfera a fost, cum este și de așteptat în cazul unor astfel de evenimente nefericite, una sobră, deși cumva se putea citi deja pe chipurile oamenilor inevitabila resemnare. Gabi Both va rămâne pentru mult timp în conștiința publică sătmăreană ca un fotbalist care a adus o extraordinară valoare fotbalului sătmărean în special și românesc în general.

Rareş Jucan