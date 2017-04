Record stabilit de Real Madrid în Liga Campionilor

Calificarea obtinuta in semifinale dupa prelungiri cu Bayern Munchen a dus la stabilirea unui nou record european de catre detinatoarea trofeului Real Madrid. Echipa din capitala Spaniei a ajuns pentru al saptelea an consecutiv in penultimul act al Ligii Campionilor. Nicio alta echipa nu a mai avut o asemenea serie de rezultate in cea mai importanta competitie europena inter cluburi. Cu aceasta calificare cei de la Real Madrid si-au depasit rivalii de la FC Barcelona, care se calificasera de sase ori la rand in semifinale intre 2008 si 2013. Bayern Munchen, echipa eliminata de Real Madrid in sferturi, a avut cinci prezente consecutive in semifinale intre 2012 si 2016.