Rubrica lu’ Ioniţă :))

Astăzi am avut o zi cumplită. De dimineaţă mi-au furat maşina, la prînz mi-au spart apartamentul, iar seara mi-au golit contul bancar. Singurul lucru pozitiv a fost testul HIV…

O vorbă înţeleaptă din bătrâni spune că educaţia e ca erecţia.

Dacă o ai, SE VEDE!

– Ieri am agăţat o negresă tânără şi superbă!

Picioare de gazelă, corpul – un miracol! Ce să mai vorbim, o fată de vis!

– Şi?!

– Păi, am mers la mine acasă, am băut şampanie, am dansat, ne-am sărutat…

– Şi??!!…

– Am dezbrăcat-o încet, apoi am stins lumina…

– Şi-apoi???!!!

– Şi-apoi n-am mai găsit-o!

Ea şi el mergeau iarna pe stradă.

Deodată, păşind atent, el a apucat-o strâns de mână. “Vai, ce mult mă iubeşte!”, s-a gândit ea…

“Mamă, ce polei e pe jos!”, s-a gîndit el…