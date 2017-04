S-a mai stins o legendă a fotbalului sătmărean!

Fotbalul sătmărean e din ce în cemai sărac…Generația de aur a Olimpiei ce juca finala Cupei României în 1979 se mută încet printre îngeri iar luni, în a doua zi de Paște ne-am despărțit și de cel mai valoros și spectaculos component al acelei echipe, GABI BOTH.

Născut pe 6 septembrie 1947 la Satu Mare, Gabi Both a evoluat în anii 60 ca junior ( pe vremea când era în armată) la Steaua București. Apoi a revenit acasă la Satu Mare unde a pus umărul la promovarea Olimpiei de atunci din Divizia C. A fost selectat în naționalele de juniori și tineret . Finele anilor 60 l-au prins pe Gabi Both la Dinamo unde a și luat campionatul iar apoi a ajuns la UTA Arad unde a evuluat în sferturile Cupei UEFA. Arădenii au fost eliminați de Tottenham ,e chipă ce avea să câștige trofeul.

A revenit la Olimpia , a urmat promovarea în Divizia A într-o generație cu fraţii Bathori, Naum… erau mai mulţi jucători de valoare, a fost echipa de aur a clubului. Olimpia a terminat într-un an pe locul IV și a jucat o finală de Cupa României cu Craiova, o performanţă care nu a mai fost atinsă…

După ce a agățat ghetele n cui a rămas ca antrenor în fotbalul sătmărean iar în 1998-1999 a fost artizanul ultimei promovări a Olimpiei în Liga 1. I-a lansat spre fotbalul mare pe Martin Tudor, Csik Levente, Sergiu Radu, Roșoagă…

A rămas mereu aproape de culorile favorite…galben –albastru…Gabi Both a fost ani buni administratorul stadionului iar anul trecut a fost numit președinte de onoare la OLIMPIA!

Din păcate s-a stins din viață pe 17 aprilie în anul în care, în septembrie ar fi împlinit 70 de ani!

DUMNEZEU SĂ ȚI DEA ODIHNĂ VEȘNICĂ…!