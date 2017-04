Tăierea mieilor

Mai sunt doar cinci zile până la Paște. Astfel că este cazul să se dea startul la sacrificarea mieilor. Ca în fiecare an, la Satu Mare, sacrificarea mieilor este permisă, cu excepția abatoarelor, bineînțeles, în locul special amenajat în acest sens din Piața de Vechituri. Și în acest an, totul este pregătit, astfel că azi va fi prima zi în care mieii sau iezii vor cădea sub cuțitul măcelarilor înainte de Paște. Se pare că va fi un an bun pentru cei care vor cumpăra miei de la ciobani. Aceștia sunt destul de mari și cărnoși. Însă și prețul va fi unul pe măsură. Cel puțin la început. Apoi cererea și oferta îl stabilizează. Se vorbește de 20 de lei/kg. Rămâne de văzut, însă. Cert este că astăzi, în Piața de Vechituri, începe tăiatul mieilor pentru Paște. Se anunță o vreme frumoasă, situație în care ne putem aștepta la mulți miei în piață. Și mulți privitori… deocamdată.