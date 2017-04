Tradiții inedite cu ocazia Paștelui la Sanislău

Paștele a fost sărbătorit în tot județul cu tradiții care de care mai interesante. La Sanislău, de exemplu, degustatul pălincii sfințite la colțul străzii cu cruce sau adunatul ouălor la slujbă pentru sărmani – sunt tradiții respectate an de an.

Sărbătorile de Paște au fost deosebite în comuna Sanislău de lângă municipiul Carei. Credincioșii merg an de an dimineața și nu noaptea ca la alte biserici cu coșurile la slujba de Paște. Acesta este un bun prilej de a se revedea mai pe “lumină”, a împărtăși ce s-a mai întâmplat în viețile lor din ultimul an și a remarca noi copilași la biserică în sat ori absența fizică a unora mai în vârstă trecuți în eternitate.

Ceremonialul este săvârșit nu doar în frumoasa biserică ortodoxă de pe dealul central sanislăuan, ci și afară, în curtea bisericii, într-o locație din gresie și marmură special construită pentru mari praznice ori evenimente deosebite. Faptul că slujba este săvârșită deopotrivă afară îi face probabil pe credincioși să vină cu și mai multă plăcere la biserică în Ziua Învierii. Atmosfera liniștită de sub cerul gol, razele de soare – jucăușe, fie ascunse într-un nor, fie dând strălucire turlelor grandioase – îi ajută pe cei veniți la lăcașul de cult să simtă o conexiune parcă mai puternică cu divinitatea.

Darnici, credincioșii din Sanislău oferă fiecare ouă din coșul lor de Paște – de regulă plin cu câte toate – pentru cei sărmani, mai puțin norocoși, dar asta numai după sfințire și binecuvântarea preotului. Unii oameni respectă până azi o tradiție inedită transmisă din generație în generație – și anume, cea a degustării pălincii și a vinului sfințit la colțul străzii cu cruce, în drum spre casele lor, unde vor servi prima dată din bucate. Acesta este un bun moment de comunicare între săteni, dar și orășenii veniți acasă – toți mândrindu-se cu producția proprie la care au muncit cu mult drag. Astfel, se desfășoară și o mică competiție – fără premii și diplome – pentru a stabili cine a pregătit cele mai calitative produse. Desigur, în fond competiția nu e decât una cordială. Toată lumea pleacă fericită spre casă că a avut ocazia să împărtășească amintirea vremurilor trecute, povești despre ce se mai întâmplă în lume și prospectele viitorului – așa cum le vede fiecare.

Astfel de tradiții inedite în județul Satu Mare de Paște fac mult bine oamenilor prin conexiunea emoțională stabilită între aceștia – acum, când lumea poate părea mult prea individualistă.

Rareș Jucan