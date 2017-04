Victoria Apa pierde la masa verde meciul cu Turul Micula

Comisia de disciplină din cadrul AJF Satu Mare a avut parte de o şedinţă prelungită marţi după amiază.

Reluarea tuturor campionatelor a adus pe masa oficialilor cazuri de indisciplină din toate cele trei ligi organizate de AJF Satu Mare.

La nivel de elite, Victoria Apa s-a bucurat doar două zile de succesul, 5-3, cu Turul Micula. Şi asta deoarece în urma contestaţiei depuse de cei de la Micula, echipa din Apa a pierdut cu 0-3 la masa verde deoarece a folosit doi jucători sub o altă identitate… Iar culmea cei doi au întors soarta meciului de la 1-3 la 5-3 şi unul s-ar fi regăsit şi pe lista marcatorilor!!!|

Tot la masa verde a pierdut şi Cetate Ardud deoarece la scorul de 4-4 în minutul 90 jucătorii au părăsit terenul de joc supăraţi de o decizie a arbitrului.

Iar de la Agriş, jucătorul Marton Nicolae s-a ales cu o suspendare drastică de opt etape. Acesta se pare că ar fi alergat şi ameninţat un arbitru asistent.

Iată toate deciziile luate marţi la comisie:

In urma audierii celor implicati la incidentele petrecute la meciul AS Ghenci – Dacia Supur comisia a hotarat acordarea unui avertisment delegatului echipei Dacia Supur, Marcel Giurcau.

La meciul Cetate Ardud – Egri Sasok Agris echipa gazda a parasit terenul de joc. Comisia a hotarat omologarea rezultatului cu 3-0 in favoarea echipei Sasok Agris si o amenda de 200 de lei echipei Cetate Ardud, conform art79.6.

La meciul Atletic Craidorolt – Recolta Dorolt III a fost folosit jucatorul Kabai Mirel (Craidorolt) aflat in stare de suspendare (4 galbene). Comisia a decis omologarea rezultatului cu 3-0 in favoarea echipei Recolta Dorolt III.

La meciul Egri Sasok Agris – Unirea Bercu au fost eliminaţi jucatorii Kocsan Norbert (Unirea Bercu) şi Budai Robert (Sasok Agris) pentru cumul de cartonase galbene. Ambii jucatori au fost suspendati 1 etapa si amenda 20 de lei conform art 63.2.1.

La acelasi joc a fost suspendat jucatorul Marton Nicolae de la Sasok Agris pentru 8 etape plus 150 lei amenda conform art 55.

La meciul Piscolt – Sanislau au fost eliminati jucatorii Angyal Gheorghe (Unirea Piscolt) şi Kokeinyesdi Andrei (Sanislau). Ambii au fost suspendati 1 joc plus 20 de lei amenda conform art. 63.2.1.

La jocul Fortuna Capleni a fost eliminat Varga Arnold (Fortuna Capleni) pentru atac imprudent in calitate de ultim aparator. Jucatorul a fost suspendat 1 etapa si 20 de lei amenda.

Echipa Vointa Babta a primit un ultim avertisment pentru deficiente organizatorice.

Pentru incidentele petrecute la jocul Vointa Lazuri – Somesul Oar sunt convocati pentru sedinta din 11 aprilie 2017 ora 17:00 urmatorii: Armin Haris, arbitru, Boros Alex, arbitru asistent si Maiorceac Zsolt – delegat Somesul Oar,

La jocul Energia Negresti – Talna Orasu Nou a fost eliminat jucatorul Lucian Pop (Energia Negresti). Jucatorul a fost suspendat 2 jocuri plus 30 lei amenda conform articolului 63.2.4.

La meciul Victoria Apa – Turul Micula echipa oaspete a contestat identitatea a doi jucatori de la Victoria Apa. In urma probelor administrate. Comisia a hotarat omologarea rezultatului cu 3-0 in favoarea echipei Turul Micula si amenda 300 de lei echipa Victoria Apa conform art 83.13.