Apa mai şi câştigă la masa verde

După ce în această ediţie de campionat a pierdut în câteva rânduri la masa verde din cauza unor probleme “organizatorice”, iată că acum Victoria Apa a întors la comisii un rezultat nefavorabil de pe teren. Mai precis , Apa câştigă la masa verde cu Beltiug, pe teren 2-4 după ce oaspeţii au folosit un jucător pe “fals”. Tot la masa verde s-au mai decis şi meciurile de la Lucăceni şi Craidorolţ.

La meciul Victoria Carei – Unirea Tasnad, a fost eliminat jucatorul HEVELE MARK (VICTORIA CAREI). Comisia hotaraste suspendarea jucatorului pentru 2 jocuri conform, art 63.1.7 si 50 RON amenda.

La meciul Victoria Apa – Stiinta Beltiug delegatul echipei gazda Pustai Ioan a contestat dreptul de joc al unui jucator al echipei STIINTA BELTIUG. In urma probelor comisia hotaraste: pierderea jocului cu 0-3 de catre echipa Stiinta Beltiug si o amenda de 100 RON, conform art 83/13.

La meciul Crasna Craidorolt – Chesi Hodod echipa oaspete nu s-a prezentat la joc. Comisia hotaraste omologarea rezultatului cu 3-0 in favoarea echipei Crasna Craidorolt si o amenda de 400 RON, conform art 79.1 pentru echipa Chesi Hodod.

La meciul Viitorul Lucaceni – AS Ghenci delegatul echipei AS Ghenci, Sabau Stefan, a contestat identitatea a doi jucatori a echipei gazda. In urma probelor comisia hotaraste omologarea rezultatului cu scorul de 3-0 in favoarea echipei AS Ghenci si o amenda de 100 RON echipei Viitorul Lucaceni, conform art 83/13.