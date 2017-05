Asociația de teatru “ARTTIS” din Satu Mare, premiată la Carei

Liceul Teoretic din Carei a organizat sâmbătă, 13 mai, a IV-a ediţie a Festivalului Interjudeţean de Teatru pentru elevi „Ioana Cîcu”, în semn de omagiu pentru cea care a fost un dascăl de valoare al acestei instituţii, contribuind prin activitatea sa didactică la conturarea şi menţinerea unui mediu profesional care îmbină perfect sensibilitatea artistică şi rigoarea demersului didactic. Festivalul – concurs a reprezentat o oportunitate oferită elevilor de a se cunoaşte şi de a se întâlni cu alte trupe de teatru similare lor, din alte oraşe.

Asociația“ARTTIS” din municipiul Satu Mare, prin trupa “IOSIF AHMED” a participat la acest festival cu poemul dramatic intitulat “Stars Wanted”. Înființată în anul 1994 din inițiativa unor tineri iubitori de teatru, Asociația“ARTTIS” a fost coordonată la început de reputatul actor Ion Tifor şi de către soția acestuia, Viorica Suciu, apoi fiind preluată de Radu George Horotan, care este preşedintele acestei asociații de teatru şi în prezent.

“Colajul teatral prezentat a fost şi nu a fost o piesă de teatru. “Stars Wanted” este un text-pretext pentru un spectacol aparte, o expresie a purității, un fel de răscumpărare prin umilință şi încercări de tot felul. Este o pledoarie pentru viață, fie ea bună sau rea.” – a consemnat Sebastian Moldovan (secretar al asociației).

Codruța Cadar (membră a asociației) a explicat: „A fost o experiență plăcută, am avut ocazia să observ diversitatea teatrului din regiunea noastră. Mă bucur că am luat parte la festival şi sper să participăm şi la edițiile viitoare”. Apoi, Vlad Gavriş (membru şi câştigător al premiului special) a declarat următoarele: „Eu cred că fiecare festival de teatru este important, pentru că actorii şi regizorii schimbă idei între ei şi se confruntă cu o scenă şi un public nou. Acest festival de teatru din Carei a fost ca o revigorare pentru mine, fiindcă de câteva luni nu am mai urcat pe o scena ca să joc. Mi-aş fi dorit să fie mai lung, nu doar de o zi. A fost bine organizat şi m-am bucurat că am putut participa.”