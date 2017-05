Bani pentru afaceri în perioada de programare 2014 – 2020

Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, în colaborare cu Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Cluj, organizează seminarul de informare cu titlul: Bani pentru afaceri în perioada de programare 2014 – 2020: oportunităţi actuale de finanţare pentru întreprinderi. Tematica seminarului vizează liniile de finanţare active şi cele care se preconizează a fi deschise în viitorul foarte apropiat sau în cel de-al doilea semestru al anului 2017, precum şi alte oportunităţi de finanţare accesibile mediului de afaceri.

Evenimentul are loc miercuri, 17 mai 2017, cu începere de la orele 11.00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. I, sala 101. Intrarea este liberă.

În cadrul acestui simpozion, Cristian RAŢIU – consilier în cadrul Centrului din Satu Mare al Oficiului Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Cluj, va prezenta Start-up Nation Romania – Programe de sprijin a IMM-urilor, cu finanţare de la bugetul de stat – 2017.

De asemenea, Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN – director general adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Nord Vest, va prezenta Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020.

În continuare, Cristina SAVU – Associate, SME Finance & Development Group, European Bank for Reconstruction and Development, va prezenta proiectul Dezvoltarea IMM prin servicii profesionale de consultanţă în afaceri; Programul BERD de finanţare a IMM-urilor « Advice for Small Businesses».

Dr.ing. Radu BIG – director executiv Centrul pentru Dezvoltarea IMM Maramureș va prezenta Fondul European de Investiţii Strategice (FEIS). Întâlnirea se va încheia cu discuții despre ce alte tipuri de proiecte pot fi depuse de către IMM și care este parcursul unui potenţial beneficiar pentru a accesa oportunităţile prezentate.