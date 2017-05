Bogdan Andone: “Situația mă depășește în totalitate!”

Olimpia a pierdut și la Balotești și e clar că actuala stare de criză de la club se prelungește. Chiar dacă echipa a jucat ceva mai bine iar galben-albaștrii au avut ocazii până la urmă au cedat în fața modestei trupe din Ilfov. Iar Olimpia, ca să păstreze tradiția din această primăvară a luat gol la prima ocazie a adversarului…

Cât despre un meci jucat vineri dimineața la Balotești și care cu siguranță n-a adunat în tribune mai mulți spectatori decât jucătorii din loturile celor două echipe, antrenorul Bogdan Andone a vorbit la Radio SportTotal FM.

„Nu am prea multe de spus despre aceasta situatia, nici nu vreau sa comentez aspectele si detaliile care au dus aici. In momentul de fata, situatia ma depaseste in totalitate. Nu vad iesirea din aceasta situatie. Din pacate, problemele din fotbalul romanesc sunt mari. In afara de Gigi Becali, care chiar investeste si Giga Hagi, care se implica, nu stiu ce echipe investesc in fotbal.”

Cât despre viitorul său la Satu Mare, Andone pare decis să rămână cel puțin până la finalul sezonului .

”Dupa un an de munca, nu pot sa ii las pe jucatori. O sa inchei sezonul cu ei si apoi, voi lua in calcul discutiile pentru urmatorul sezon. Au fost momente in acest sezon, cand am facut niste investitii pentru a-i scoate pe baieti din aceasta pasa. Din pacate, acea lipsa de neincredere si problemele care sunt si-au pus amprenta, nu am reusit sa inscriem si sa ne facem jocurile usoare.” A mai spus Andone.

Cât despre bani, chiar dacă la ultima ședință a Consiliului județean s-au alocat 700000 lei, situația datoriilor către jucători nu pare a se fi schimbat din moment ce Andone spune…”Avem restante din ianuarie, practic patru luni de zile. Cei care au prins si sezonul trecut si sunt majoritari in echipa mai au doua luni restante si din sezonul trecut” .

Olimpia mai are de jucat trei meciuri în actualul sezon, pe 20 mai la Târgoviște cu Chindia apoi pe 27 mai la Suceava cu Foresta și în ultima etapă, acasă pe 3 iunie cu Dacia unirea Brăila.

Sepsi scoate o remiză la Târgoviște

Dacă Juventus e deja promovată în liga a 2-a, pentru al doilea loc ce duce direct în prima ligă dar și pentru poziția a 3 a ce asigură barajul e luptă mare. Sepsi cu sătmăreanul Vlad Bujor pe teren a reușit o remiză la Târgoviște și e acum pe trei după ce UTA Arad a urcat pe doi cu succesul 3-0 la masa verde cu Tărlungeni.

Brașov pare că a ieșit din cursă, 1-1 la Metalul Reșița iar CS Mioveni mai speră după o revenire spectaculoasă de la 0-2 cu Clinceni.

CS Baloteşti – Olimpia Satu Mare 1-0

CS Mioveni – FC Academica Clinceni 3-2

Foresta Suceava – Luceafărul Oradea 2-0

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Afumaţi 0-3

UTA Bătrâna Doamnă – Unirea Tărlungeni 3-0

Metalul Reşiţa – FC Braşov 1-1

ASU Politehnica Timişoara – Dunărea Călăraşi 4-1

Chindia Târgovişte – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1

Dacia Unirea Brăila și Juventus Bucureşti au stat.