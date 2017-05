Bursă la Cluj pentru studenţii sătmăreni: Satu Mare te așteaptă acasă!

Satu Mare te așteaptă acasă! După mulți ani de promisiuni neîndeplinite, Primăria Municipiului Satu Mare lansează în premieră o inițiativă concretă pentru a-i readuce pe tinerii sătmăreni acasă după terminarea studiilor în marile centre universitare din țară. Bursa de joburi care va avea loc în perioada 11-12 mai 2017 este menită să conecteze tinerii doritori să se întoarcă acasă cu angajatorii sătmăreni.

„În ultimii ani, tinerii au plecat într-un număr alarmant de mare din orașul nostru. Din păcate, vechea conducerea a municipiului nu s-a interesat de generațiile viitoare, nu le-a oferit locuri de muncă dar nici măcar un oraș cu un aspect plăcut. Acum noi plătim daunele dar ”exodul creierelor” trebuie oprit. Satu Mare se va dezvolta numai dacă tinerii se întorc după absolvirea studiilor și se angajează acasă. Acest lucru se va întâmpla doar dacă le oferim condiții bune de trai în orașul lor natal. Firmele au nevoie de forță de muncă pricepută și tocmai tinerii care se întorc reprezintă cheia acestui proce, de asigurare a unui personal bine instruit pentru firmele de top. Atât orașul nostru cât şi sătmărenii au doar de câștigat din acest proiect” – a declarant primarul Gábor Kereskényi.

Când și unde va avea loc bursa de joburi?

În data de 11-12 mai (joi și vineri), la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Ce locuri de muncă vor fi oferite?

Firmele sătmărene caută forță de muncă calificată, în special ingineri, economiști și specialiști IT. În premieră, vor fi oferite locuri de muncă vacante în aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Satu Mare.

Sunt student(ă), unde mă pot înregistra?

Înscrierile vor începe în curând pe pagina www.haiacasa.sm iar completarea formularului durează numai câteva minute. Cu cât mai mulți vă înscrieți cu atât mai multe firme se vor interesa de bursa de joburi, cu oferte mai bune. Merită să le spui și prietenilor și colegilor tăi!

De ce m-aș întoarce acasă la Satu Mare când am oportunități mai bune la Cluj?

Momentan Satu Mare duce o acută lipsă de forță de muncă, deci există locuri de muncă bine plătite care vor fi oferite la bursa de joburi. Traiul este mai ieftin decât la Cluj, chiriile sunt rezonabile și părinții pot fi de ajutor oricând pentru tinerii familiști. În 2016 am predat 75 de locuințe ANL și în acest an începem construcția altor 75 de locuințe pentru tineri.

La Satu Mare nu se întâmplă mai nimic. Ce să fac acasă?

Echipa de la Primărie se străduiește să ofere cât mai multe oportunități de divertisment și de petrecere a timpului liber pentru tineri. Regândim evenimentele și le adaptăm preferințelor tinerilor. Această ofertă se extinde continu și va crește cu atât mai mult dacă tinerii sătmăreni se vor implica în aceste activități, ca participanți sau organizatori.

Sunt angajator sătmărean, unde mă pot înscrie?

Tot pe adresa www.haiacasa.sm așteptăm și firmele cu care vom lua legătura imediat după înregistrare. Participarea la eveniment este gratuită pentru angajatori și (viitori) angajați deopotrivă. Proiectul este inițiat și finanțat de Primăria Municipiului Satu Mare, parteneri în organizare: Asociația Economică Germano-Română, Camera Meșteșugarilor, Clubul Rotaract și Asociația Samstudia.

Mă interesează, vreau să aflu mai mult…

Poți urmări informațiile actualizate periodic pe pagina http://www.haiacasa.sm/ și pe facebook (AICI). Nu uita să le spui de Bursă cât mai multor prieteni pentru ca evenimentul, comunitatea și orașul Satu Mare să aibă cât mai mult de câștigat.

