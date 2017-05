Campanie umanitară în Nepal, inițiată de o sătmăreancă

În luna iunie, o sătmăreancă va concretiza organizarea unei campanii umanitare în Nepal. Este vorba despre o campanie de voluntariat pentru copiii din Nepal intitulată ”Life for Nepal 2017”, care se va desfășura în perioada 1-23 iunie și care este inițiată de un ONG pe care l-a înființat sătmăreanca Oana Mîndruț.

“Life for Nepal 2017” este cea mai însemnată expediție umanitară cu voluntari din România care practică voluntariatul internațional. Este organizată de “Volunteer for Life” în parteneriat cu “Life Education for All” (ONG-ul înființat de sătmăreanca Oana Mîndruț), alături de “Manmohan Memorial Community Hospital” și “Cold Feet Adventures”. Se va desfășura în Nepal (Kathmandu, Pokhara, Chitwan, Thamel) în intervalul 1-23 iunie 2017.

Scopurile acestei vaste acțiuni sunt următoarele: dotarea cu aparatură medicală și consumabile a spitalului “Manmohan Memorial Community” (care deservește circa 1,5 milioane de locuitori), efectuarea de intervenții medicale și chirurgicale de către medicii români voluntari în această campanie (tot în cadrul “Manmohan Memorial Community Hospital”), aprovizionarea cu rechizite școlare, consumabile, aparatură, cărți în limba engleza și jucării educaționale a școlilor din regiunile în care va ajunge expediția umanitară, dar și derularea unor activități de voluntariat în echipe mobile – medicale și educaționale – în regiuni sărace și greu accesibile din Nepal.

Pentru copiii care merg la școală, voluntarii români, printre care și cinci clujeni, vor face 3 săptămâni de voluntariat, timp în care îi vor învăța limba engleză. Totodată, ei merg cu intenția de a dota 5 școli izolate unde învață aproximativ 700 de copii cu tot ceea ce este nevoie din punct de vedere al rechizitelor școlare (caiete, creioane, carioci, table de scris, cretă etc). Deoarece șansa acestor oameni este turismul, e esențial ca acești copii să învețe limba engleză, dar asta este aproape imposibil fără manuale și fără cărți pe care să le citească pentru a-și exersa vocabularul.

”Avem nevoie de sprijinul vostru pentru promovarea acestui proiect generos care va reprezenta cu mândrie România și de ajutor concret pentru obținerea finanțării și a donațiilor (aparatură și consumabile medicale; rechizite școlare și cărți în limba engleza)”, a declarat Oana Mîndruț, această inimoasă sătmăreancă.

Este nevoie de sprijinul cât mai multor oameni pentru ca acești voluntari minunați să-și ducă la bun sfârșit misiunea. Donații se pot face pe site-ul Bursa Binelui pentru proiectul “Life for Nepal” -https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Life-for-Nepal-2017 sau pe site-ul ONG-ului Oanei Mîndruț http://www.lifeeducationforall.org. Orice sumă contează. Se pot face și donații în cărți sau manuale de limba engleza, precum și rechizite școlare (ele trebuie să fie noi însă, altfel nu vor putea trece vama). Pentru sprijinul privind activitățile medicale, oamenii pot contacta următoarea adresă: ionut.ursu@yahoo.com și pentru suport privind activitățile educaționale la: office@lifeeducationforall.org.

Rareş Jucan