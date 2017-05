“Campionii, campionii…!!!”

Performanţă remarcabilă obţinută de echipa U 19 a LPS Satu Mare. Elevii pregătiţi de Dacian Nastai s-au impus ieri, scor 5-2, în faţa celor de la Pandurii Târgu Jiu şi au terminat pe prima poziţie a clasamentului, la final de sezon, în seria Vest a Ligii elitelor U 19.

“ E o performanţă uriaşă pentru noi. O încununare a muncii depuse de opt ani cu aceşti băieţi. Faptul că am câştigat o serie la juniori mari şi am terminat în faţa unor centre puternice ca Ardealul Cluj, Gaz metan Mediaş, UTA, Pandurii sau Poli Timişoara arată că şi la nivel de Liceu Sportiv se poate face performanţă” a spus evident fericit antrenorul Dacian Nastai. Un antrenor aruncat pe braţe de elevii săi la finalul unui sezon epuizant. “ În toată această nebunie am reuşit să-mi şi sparg telefonul. Sper să ne aducă cioburile noroc în semifinale”, a glumit Nastai.

Antrenorul Dacian Nastai îşi ţine însă în priză elevii şi le temperează elanul…” Trebuie să câştigăm şi meciul de la Oradea din ultima noastră etapă şi apoi să pregătim foarte bine semifinala de acasă de pe 13 mai cu Viitorul Constanţa. Vom juca pe stadionul Someşul, pe terenul nostru şi îmi doresc ca tribuna să fie plină la un asemenea meci” a mai spus Nastai.

Cât despre meciul de ieri, cel cu Pandurii, acesta a fost unul fără istoric. LPS Satu Mare s-a desprins rapid la 3-0 prin reuşitele lui Opriş min 14 şi 23 şi Ciocan min 26. La ultima fază a primei reprize, Pandurii au redus din handicap dar în partea a doua Ciocan min 68 din penalty şi Orosz min 71 au dus scorul la 5-1 şi i-au cam liniştit pe oaspeţi. S-a terminat 5-2 cu un gol marcat de panduri în minutul 88.

“Campionii, campionii!” a fost refrenul preferat la final, unul cântat atât de jucători cât şi de părinţii care au făcut galerie pe întreg parcursul jocului…

LPS Satu Mare: Moroz – Silaghi, Cătuna, Oltean, Parnău, Micaș, Nagy, Cubaș, Szekely, Ciocan, Opriș. Au mai intrat: Forgacs, Orosz, Topan, Rusu, Coti, Majer. Antrenor: Dacian Nastai.