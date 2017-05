Concert simfonic în deschiderea Zilelor Orașului

Orchestra Filarmonicii ”Dinu Lipatti” va susține vineri, 26 mai, un concert de muzică clasică, dedicat „Zilelor Orașului”. Concertul va avea loc de la ora 17.00, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor. În caz de vreme nefavorabilă concertul simfonicului sătmărean va avea loc în Casa de Cultură a Sindicatelor. Intrarea este liberă.

În program veți putea audia următoarele lucrări: 1. J. Fucik – Einzug der Gladiatorien – Triumph March; 2. J. Rosas – Sombre las olas – Vals; 3. F. Lowe – Uvertura „My fair lady”; 4. J. Strauss – Unter donner und blitz – Polka schnell; 5. T. Brediceanu – Jocuri din Ardeal – Brâul; 6. G. Bizet – Uvertura „Carmen”; 7. J. Brahms – Dans maghiar nr. 5; 8. R. Glière – The Red Poppy, Op.70; 9. Fr. Chopin – Waltzer op. 64 nr. 2 și 10. E. Elgar – Pomp and Circumstance – March. Simfonicul sătmărean va evolua sub bagheta dirijorului Ștefan Novak.