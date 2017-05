Corul „Medieșana” a cântat în Parlamentul României

Corul „Medieșana” din localitatea Medieșu Aurit, coordonat de soții Petrovici, a oferit o prestație de excepție în Parlamentul României. Concertul a fost susținut cu ocazia manifestărilor dedicate „Zilei Europei” și „Zilei Independenței de Stat a României” și a avut loc pe 8 mai.

Delegația artiștilor la București, condusă de primarul comunei Medieșu Aurit, Radu Iancu, a fost întâmpinată de către parlamentarii social-democrați Ioana Bran și Octavian Petric.

„Astăzi mi-am adus cu drag aminte de copilăria mea din Medieșu Aurit, locul unde tradițiile și cântecele populare s-au păstrat peste ani și locul unde am petrecut o frumoasă etapă a vieții. Îmbrăcați în frumoase costume populare, astăzi Corul Medieșana a umplut cu emoție inimile celor din Parlamentul României. Interpretarea minunată a cântecelor populare i-au făcut atât pe cei prezenți cât și pe interpreți să-și dorească să repete frumoasa experiență. Mulțumesc Corului Medieșana pentru prezență și pentru păstrarea frumoaselor tradiții ale neamulul românesc ce trebuie transmise și generațiilor viitoare” – a declarat deputatul PSD Ioana Bran.

Primarul Radu Iancu a ținut să mulțumească pentru invitația făcută de către parlamentarii sătmăreni, dar și pentru oportunitatea de a concerta în Parlamentul României.

„Am susținut un concert în plenul Camerei Deputaților, la invitația parlamentarilor sătmăreni Ioana Bran și Octavian Petric. Sâmbătă (6 mai) am avut o reprezentație și la Brașov. Pe această cale doresc să aduc, în numele meu și al coriștilor, dar și al întregii comunități din Medieșu Aurit, mulțumiri deputaților Ioana Bran și Octavian Petric pentru invitația făcută. Am fost onorați că am avut prilejul să cântăm în plenul Camerei Deputaților” – a spus primarul Radu Iancu.

Momentul artistic al coriștilor a făcut senzație, dovadă că, imediat după spectacol, jurnaliștii i-au “asaltat” cu întrebări pe deputatul Ioana Bran și pe primarul Radu Iancu – cu scopul de a afla cât mai multe informații despre renumitul cor din județul Satu Mare.

Rareș Jucan