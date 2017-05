CSM Bucureşti, gata pentru infern!

CSM București se află în fața celei mai mari provocări din istoria clubului. Elevele lui Per Johansson sunt gata pentru meciul cu Vardar, din semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, care se va disputa sâmbătă, 6 mai, de la ora 18:45, în direct la Digi Sport 1.

Sportivele noastre au ajuns deja la Budapesta, acolo unde au efectuat deja un prim antrenament. Concentrarea este cuvântul de bază care domină atmosfera din interiorul lotului.

”Suntem pe finalul pregătirii, deja sunt sătul, nici nu vreau să le mai văd pe fete (n.r. – râde). Acum am început cu lucrurile tactice, luni și marți am vorbit despre apărare, iar miercuri și joi despre atac. Vineri vom face un antrenament lejer. Lucrăm după un plan și sperăm să se termine cu acest plan pentru că înseamnă că a venit timpul semifinalei”, a spus antrenorul suedez, înainte de plecare.

Legat de valoarea adversarelor noastre din semifinale, Johansson a spus că și-a făcut temele, deși Vardar a avut nu mai puțin de patru antrenori în acest sezon.

”Am încercat să văd cât mai multe, cât este posibil, dar au schimbat patru antrenori în acest sezon. M-am concentrat mai mult pe ultima perioadă. Cât despre jucătoare, e evident că au o mare valoare individuală, sunt foarte dibace. Ca de fiecare dată încerci să le afli punctele tari și punctele slabe. Sunt foarte obișnuit cu acest lucru.

Vardar are două jucătoare bune pe fiecare post, are trei portari de top, două extreme foarte bune, o are pe această tânără croată, Covic. Are șase interi buni: Lacarabere, Lazovic, Lekic e diamantul din mijloc, dar și Hmirova se poate descurca bine, doi centri buni, desigur Penezic e una dintre cele mai bune aruncătoare din lume. O are și pe Damianovic drept a șasea jucătoare, care e o handbalistă bună, dar prinde doar zece minute pe meci.

Deci este o echipă puternică dacă o analizezi individual, nicio altă echipă nu e atât de bogată în jucătoare care știu cu mingea. Dar aceste individualități ar trebui să construiască o echipă!”, a mai spus antrenorul celor de la CSM.

Programul Final Four

Sâmbătă

16:15 Gyor-Buducnost Podgorica

18:45 CSM București- Vardar Skopje

Duminică

16:15 Finala mică

18:45 Finala