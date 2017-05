Cu gândul la prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN…

„Ce repede trece timpul!”. Iată se împlinesc 8 luni de când a trecut în dimensiunea Luminilor a prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN. Astăzi, 5 mai 2017, ar fi trebuit să participăm la o zi de naştere memorabilă. Dacă ar fi trăit, ilustrul profesor, cercetător şi autor de articole şi cărţi ştiinţifice, prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN, ar fi împlinit respectabila vârstă de 75 de ani. În loc să-l sărbătorim în viaţă, reprezentanţii de seamă ai Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ Arad, împreună cu colegii Filialei GOLDIŞ din Satu Mare, organizează astăzi o acţiune academică specială, intitulată „IN MEMORIAM prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN – FONDATOR AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR SĂTMĂREAN, LA 75 DE ANI DE LA NAŞTERE”, care va începe de la orele 14.30, la sediul Filialei GOLDIŞ din Satu Mare, situat pe str. Ştefan cel Mare, nr.7. Dincolo de activitatea sa zilnică, de cadru didactic academic, de titlurile primite, cursurile, cărţile şi articolele ştiinţifice publicate, de-a lungul vieţii universitare am remarcat calităţile sale umane şi dorinţa nestăvilită de a dărui generaţiilor viitoare ideile sale ştiinţifice originale dezvoltate şi argumentate în mod academic. Dincolo de valoarea titlurilor de: „Cetăţean de onoare al oraşului Seini”; Premiul ştiinţific „GRIGORE ANTIPA” dăruit de Academia Română; „Membru de Onoare în Grad de Cavaler” dăruit de Ordinul Militar din România şi alte distincţii şi premii, l-am descoperit pe omul Gavril Ardelean.

În urmă cu aproximativ 20 de ani am fost colegi la cotidianul „Univers sătmărean”. Încă de atunci am remarcat minuţiozitatea cu care redacta articolele pentru ziar. De asemenea, era un bun coleg şi avea un altruism aparte. În momentele de cumpănă, pentru ziar, intervenea cu modestie cu soluţii viabile foarte bine argumentate. Generozitatea sa faţă de colegi nu era condiţionată de anumite interese materiale. Mi-amintesc de fiecare dată cu bucurie de momentele în care l-am întâlnit pe colegul meu de presă Gavril Ardelean, pe str. Corvinilor, din Satu Mare, într-o după-amiază senină de vară. Din vorbă în vorbă mi-a destăinuit cu mare bucurie despre proiectul aferent înfiinţării la Satu Mare a unei Filiale a Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ Arad. Mi-a vorbit despre faptul că a făcut deja primele demersuri împreună cu poetul ION VĂDAN. Printre altele mi-a spus că a avut şi primele discuţii cu reprezentanţii Primăriei în vederea identificării unei clădiri unde să funcţioneze prima Universitate sătmăreană. Au fost momente istorice pe care le păstrez cu sfinţenie în memorie, iar la acestea s-au adăugat şi altele de-a lungul celor 20 de ani de colaborare, în domeniul presei scrise şi televizate, cu distinsul prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN. Am fost alături de dumnealui la toate marile evenimente organizate sub tutela Filialei GOLDIŞ Satu Mare. De fiecare dată ştia să organizeze până în cele mai mici detalii acţiunile ştiinţifice universtare, fie ele: simpozioane, decernări ale titlului de „DOCTOR HONORIS CAUSA”, deschideri de an universitar sau cursuri festive. Iubea natura şi într-o bună zi ne-a îndemnat să realizăm emisiuni pentru a scoate în evidenţă flora şi fauna spontană specifică judeţului nostru. De fiecare dată când păşeam în biroul dumnealui lucra la o nouă carte sau avea întrevederi cu mari personalităţi, venite la GOLDIŞ Satu Mare, din ţară sau străinătate, fie cadre didactice, cercetători ştiinţifici, scriitori sătmăreni, oameni de cultură, studenţi şi alte personalităţi marcante din domeniul biologiei. Avea o preocupare deosebită pentru iniţirea de manifestări ştiinţifice, proiecte europene şi transfrontaliere.

Uneori regreta faptul că nu avea timp suficient pentru a ieşi pe Valea Ierului sau în alte zone naturale conservate ale judeţelor Satu Mare şi Maramureş, în vederea continuării unor cercetări ştiinţifice practice. Rare au fost clipele de relaxare ale prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN. Era mereu „în acţiune” şi în ceea ce priveşte extinderea colaborării Universităţii GOLDIŞ cu alte Universităţi din ţară şi străinătate. Într-un anumit context al activităţii sale ştiinţifice mi-a spus cu mare bucurie că urmează să organizeze la Satu Mare, pentru prima dată, un simpozion naţional de ihtiologie (cercetarea peştilor) în colaborare cu Societatea Naţională de Ihtiologie. Nici nu vă imaginaţi ce bucurie se citea pe chipul acestei mari personalităţi a sătmărenilor, preocupată de o dezvoltare complexă a vieţii universitare sătmărene. Pentru prima dată în istoria ştiinţifică şi culturală a Sătmarului, sub coordonarea prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN, au fost organizate acţiuni ştiinţifice în premieră, care vor rămâne ca un imbold şi o provocare pentru generaţiile următoare de cercetători, cadre didactice universitare, oameni de ştiinţă şi studenţi ai Filialei GOLDIŞ Satu Mare. Pe colegii de la Arad îi aştepta cu o oarecare emoţie în suflet, dar în acelaşi timp era foarte bucuros în zilele când la acţiunile Filialei Goldiş Satu Mare participau şi marile personalităţi, cum ar fi: prof.univ.dr. AUREL ARDELEAN, în calitate de preşedinte – fondator al Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ Arad, prof.univ.dr. CORALIA ADINA COTORACI – rectorul acestei prestigioase Universităţi româneşti, precum şi alte cadre didactice.

De-a lungul activităţii sale universitare, în calitate de director şi prorector al Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ Satu Mare, a participat la nenumărate emisiuni televizate din dorinţa de a mediatiza în permanenţă oferta universitară, cu Facultăţile şi specializările aferente, adaptată în fiecare an cererii de forţă de muncă existentă pe piaţa sătmăreană, cea din ţară şi străinătate. În urma unor studii de piaţă a remarcat că e nevoie pe piaţa forţei de muncă de asistenţi medicali şi farmacişti. Fără a mai sta pe gânduri, în cel mai scurt timp a înfiinţat la Satu Mare ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „VASILE GOLDIŞ”. Succesul a fost cel scontat ! În toate emisiunile televizate, dar şi cu alte ocazii, vorbea cu o dăruire sufletească aparte, potenţialilor studenţi şi elevi ai Şcolii postliceale, despre facilităţile acordate acestora şi eficienţa economică a pregătirii profesionale, aici, acasă, în Satu Mare.

Prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN va rămâne peste vreme un simbol al învăţământului universitar sătmărean, de numele căruia se leagă înfiinţarea Filialei sătmărene a Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ din Arad. A fost şi va rămâne în conştiinţa noastră, a celor care l-am cunoscut, în memoria colectivă, ca un om cu calităţi excepţionale, un model de profesor universitar, un bun strateg şi un cercetător ştiinţific de referinţă pentru istoria bătrânului Sătmar.

Dumitru Ţimerman