Cupa Sătmarului, un nou moment de magie oferit de Royal Dance Club

O nouă ediție, a 7-a, un nou succes pentru Royal Dance Club. Cupa Sătmarului la dans sportiv putem spune că a respectat tradiția și ne-a confirmat așteptările. O sală aranjată , din nou, impecabil, cu aranjamente florale deosebite, imbracata acum intr-un violet de efect, sunet fără cusur și un program respectat la secundă au demonstrat încă o dată de ce concursul de la Satu Mare, unul de ranking, e cel mai bine apreciat în ultimii ani printre competițiile de gen din țară. Iar faptul că o buna parte din Biroul Federal al Federației Române de Dans Sportiv vine an de an la acest turneu de la Satu Mare ne întărește convingerea că Sătmarul, prin oamenii de la Royal Dance Club, și-a căpătat respectul meritat în lumea dansului. La toate se adauga acum si titlul de campioni la standard cucerit pentru Royal Dance Club de perechea Oana Bumba-Ciprian Marița.

Pe lângă detaliile organizatorice, și nivelul concursului a fost unul ridicat. Cu perechi extrem de bine pregătite la toate categoriile și cu show-uri bine puse la punct. Au fost peste 220 de perechi din țară și din Ungaria și o bătălie interesantă pentru podium la toate categoriile.

”Mă bucur că am avut o creștere ca număr de perechi participante de la an la an. Oamenii ne respectă și vin cu mare plăcere la Satu Mare. În plus am avut și un concurs intern duminică dimineața pentru cei mai mici dansatori de la club. Iar copiii s-au simțit excelent. Ei sunt viitorul clubului. Mulțumim sponsorilor, părinților și tuturor celor ce ne-au sprijinit”, ne-a spus Ovidiu Ignat, antrenor la Royal. De remarcat show-ul de lumină și culoare reușit la deschiderea oficială de organizatori. Cu city managerul Masculic Csaba extrem de emoționat la discursul de deschidere și cu viceprimarul Doina Feher, încântată de spectacolul văzut la sala LPS.

Nici măcar pana de curent de sâmbătă seara, cauzată de vremea rea, n-a putut strica momentul de gală.

Paginile de socializare s-au umplut deja cu imagini și comentarii pozitive la adresa Cupei Sătmarului… Vom reveni cu rezultatele sportivilor sătmăreni de la cluburile Royal Dance Club, Dans Club 92 și Loga Dance School!

P.S. Sala s-a dovedit a fi prea mică sâmbătă seara la deschiderea oficială…O tribună arhiplină și o sală în care abia mai puteai să arunci un ac ne demonstrează în primul rând că acest sport crește ca valoare de la an la an, iar Cupa Sătmarului se bucură de respect în țară. Și, în plus, ne arată că la Satu Mare e nevoie de o sală mai mare pentru astfel de evenimente de ținută. Unde mai pui că mașinile parcate s-au întins în jurul sălii până spre Piața Mică!