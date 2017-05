Este posibil ca să nu mai fie organizat concursul de Miss la Zilele Orașului

Este posibil ca la ediția din acest an a Zilelor Orașului Satu Mare să nu fie organizat concursul de frumusețe Miss Satu Mare. Organizatorii spun că vor lua o decizie în acest sens.

Reprezentantul Miss TV România la Satu Mare, Gabriela Szelenyi, a declarat că societatea pe care o reprezintă are toate drepturile legale pentru a organiza acest concurs.

”I-am scris domnului Butka, pentru că am înțeles că el se ocupă de organizarea Zilelor Orașului și l-am întrebat dacă se dorește să se organizeze Miss Satu Mare dar nu mi-a răspuns. Acest concurs nu poate fi organizat decât cu aprobarea Miss TV. Miss TV are mai multe licențe în țară la concursurile de frumusețe, printre care și Miss Satu Mare. Poate fi organizat un concurs de frumusețe dar cu condiția să nu apară Miss Satu Mare. Acest lucru se spune de câțiva ani buni la Primăria Satu Mare. Ar trebui să se discute cu mine și să mi se spună dacă se dorește organizarea concursului sub numele de Miss Satu Mare”, a precizat Gabriela Szelenyi.

Consilierul primarului municipiului Satu Mare, Gergo Butka, a declarat că nu a fost notificat sub nicio formă față de acest aspect și că dacă nu se va ajunge la o înțelegere concursul de frumusețe va fi denumit altfel.

”O să mă ocup de acest lucru să văd ce dorește doamna Szelenyi. Acest concurs se organizează de 21 de ani. Ca și cum ar veni acum cineva la noi să ne spună că a înregistrat brandul Zilele Orașului Satu Mare. Acesta nu este un eveniment cu copyright, cum este Untold sau Eurovision care să aibă o licență unică. Pe logica asta de licențiere a cuvântului ”Miss”, cum rămâne cu Miss Boboc?”, mai spune Butka.

Acesta spune că astăzi va avea o întâlnire cu toți cei implicați în organizarea Zilelor Orașului și atunci va fi luată o decizie: dacă va fi organizat concursul sub denumirea de Miss Zilele Orașului; dacă concursul va avea o altă denumire; dacă concursul nu va fi organizat deloc.