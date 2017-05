Europa – în schimbare de la un macaz la altul (II)

Iată că, în mod imprevizibil, candidatul considerat un ”Trendy – Image” al alegerilor prezidențiale din acest an, europarlamentarul Emmanuel Macron, își nuanțează poziția vis – a – vis de viitorul Franței în Uniunea Europeană, într-o ”întoarcere de timonă” la 180 grade, în speranța unui potențial câștig de alegători, pentru alegerile de duminica viitoare. ”Uniunea Europeană trebuie să se reformeze pentru a evita scenariul ieşirii Franţei din Blocul comunitar” – sunt cuvinte mai mult decât surprinzătoare pentru un candidat considerat de unii analiști politici – ”une grand poupée” – care în campania electorală dinainte de primul tur electoral declara cu o nonșalantă tipic franțuzească faptul că cităm: “îmi trăiesc viaţa cum vreau şi cu cine vreau”. Cuvinte care păreau că se potrivesc ”ca mănușa” pe degețelele sensibile și delicate ale francezilor, doritori în a lua viața ”în neserios”; printre doritorii de show & circle, admiratori ai lui Macron, aflându-se acei alegători mondenizați și nonconformiști, de la domnişoarele și tinerii antitradiționaliști, până la domnii de vârste venerabile, cuceriţi de nonşalanţa şi tinereţea perpetuă arătată public de soții Macron. Dar se pare că actorii au obosit … și din ce în ce mai mulți spectatori ai scenei politice franceze au încetat să mai meargă la spectacole politice de varieteu, speriați și tulburați de norii negri ce planează asupra Bătrânei Europe și într-un chip deosebit, asupra UE, realitate exprimată foarte clar de însuși Macron postului britanic de televiziune BBC: ” Sunt proeuropean, în cursul acestor alegeri am apărat constant ideea europeană şi politicile europene pentru că sunt de părere că aceste lucruri sunt extrem de importante pentru poporul francez şi pentru locul ţării noastre în contextul globalizării … Dar în acelaşi timp trebuie să ne confruntăm cu realitatea, să ne ascultăm oamenii şi să înţelegem că acum sunt extrem de nervoşi şi nerăbdători, iar disfuncţionalitatea Uniunii Europene nu mai este sustenabilă”, a adăugat politicianul francez care candidează din partea organizaţiei civice de orientare social – liberală ”În Mişcare!”. O schimbare de macaz, a unui candidat, fost proeuropean, care oferă o priveliște a unui copil care plânge și se zbate în brațele mamei, de frica unei căderi iminente și care se trezește înaintea alegerilor prezidențiale fără un program clar de guvernare. Această ruptură ideologică nu poate decât să aducă un plus de credibilitate și de autenticitate reprezentantei formaţiunii populiste ”Frontul Naţional”, Marine Le Pen, candidata care de la începutul campaniei electorale a afişat o atitudine clar eurosceptică, promițând de asemenea convocarea unui referendum pe tema apartenenţei Franţei la Uniunea Europeană, după modelul Brexit, Franța aflându-se în situația inedită de a avea la sfârșit de piesă electorală doi candidați, care într-un grad sau altul declamă aceleași idei dar în cuvinte diferite. Închidem ediția continuând declarația candidatului Emmanuel Macron către BBC, preluată de Gândul: ”consider că mandatul meu va fi în acelaşi timp momentul pentru reformarea în profunzime a Uniunii Europene şi a proiectului european … ar fi o “trădare” dacă aș lăsa UE să continue ca în prezent … nu vreau să fac asta. Pentru că în ziua următoare vom avea Frexit sau vom avea din nou Frontul Naţional”.

Valeriu Ioan