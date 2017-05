EXCLUSIV! Compozitorul Mihai Alexandru, aflat la Satu Mare, a povestit despre experienţa Eurovision de la Kiev

Mihai Alexandru, compozitorul melodiei care a reprezentat România anul acesta la Eurovision, a oferit în exclusivitate pentru Gazeta de Nord-Vest detalii “la cald”.

Eurovision Song Contest este fără îndoială cel mai semnificativ concurs televizat de creaţie muzicală la nivel planetar. România are o istorie abundentă în ceea ce priveşte participările la această competiţie, procedura de selecţie a melodiilor fiind una extrem de riguroasă în fiecare an. Anul acesta, ţara noastră, în urma rezultatului de la Selecţia Naţională Eurovision, a fost reprezentată în Ucraina, la Kiev, de artiştii Ilinca şi Alex Florea cu melodia “Yodel It.”

Piesa “Yodel It”, scrisă de Mihai Alexandru, a avut şi are ecouri pozitive atât pe plaiurile mioritice, cât şi în mediul internaţional. Tocmai de aceea ea poate fi încadrată liniştit în categoria “hit”. Aflat într-o vizită surpriză în municipiul Satu Mare, compozitorul Mihai Alexandru a oferit în mod exclusiv pentru Gazetă detalii despre experienţa minunată de la Kiev.

Un onorabil şi muncit loc 7 pentru România

În urma votului juriului şi al publicului, România s-a clasat pe locul 7 în marea finală Eurovision din Ucraina. “Mie mi s-a părut că votul nu a fost atât de politic ca în alţi ani, întrucât din 41 de ţări, ne-au votat 38 – la public. Cât despre juriu, situaţia a fost puţin diferită şi vădit politică din punctul meu de vedere. Nu mă aşteptam să câştige Portugalia şi cu toate că le-am dat votul meu în calitate de compozitor – asta pentru că melodia a fost absolut splendidă, iar prestaţia extraordinară – acum îmi pare rău după ce am auzit declaraţia câştigătorului în care a sugerat că celelalte piese sunt <<fast food>>. M-am simţit jignit.” – a spus Mihai Alexandru

Inclusiv casele de pariuri poziţionau România în top 5, dar chiar dacă realitatea a contrazis aceste predicţii, rezultatul obţinut este mai mult decât onorabil. “La pariuri eram pe locul 5 ca favoriţi, ceea ce este nemaipomenit. Vedeam însă o mare afinitate pentru italian şi portughez, ştiam pulsul de acolo, dar cu toate acestea, aveam mari şanse să câştigăm dacă nu ne <<lovea>> atât de tare juriul. Deci noi am sperat.” – a declarat compozitorul

Potenţiale strategii de marketing “agresiv”

Salvador Sobral – câştigătorul Eurovision din acest an – nu participase ca Performer la repetiţiile dinaintea show-ului pe motive medicale. În presa internaţională au fost o mulţime de speculaţii privind posibilele probleme de sănătate pe care acesta le-ar putea avea, de la hernie până la probleme cardiace care ar necesita un transplant de inimă. Adevărul obiectiv deocamdată rămâne într-o zonă de obscuritate. “Delegaţia Bulgariei nu s-a folosit de nicio unealtă de marketing cum ar fi faptul că reprezentantul lor de nici 17 ani nu prea vedea. Nu i-au făcut un caz la fel cum s-a întâmplat în privinţa lui Salvador din Portugalia, care avea nişte probleme de sănătate rămase până acum neclarificate în presă. La un moment dat, <<ăsta micu’>> din Bulgaria a ieşit de pe scenă şi a venit în camera verde unde eram noi… şi începe şi dă noroc şi ne iubeşte… fără să îşi dea seama că noi eram delegaţia din România şi nu Bulgaria… sărăcuţul.” – ne-a povestit Mihai Alexandru

Cât despre atmosfera în sine, compozitorul spune că “organizatorii s-au comportat impecabil cu delegaţia României. M-aţi întrebat despre reticenţă… Nici vorbă de aşa ceva. Acolo toţi sunt egali şi aceasta ar fi şi normalitatea. Acolo toată lumea este fericită… dar şi plină de emoţii. Dar la acest concurs se împrieteneşte toată lumea. Rămâi cu amintiri minunate, rămâi cu nişte contacte. Ţinem legătura unii cu alţii. Facem schimb de solişti. Eu probabil voi scrie pe viitor pentru alţi artişti din străinătate, de exemplu. S-ar putea ca la anul sau în alţi ani să înscriu melodii şi în alte ţări la selecţiile Eurovision.”

Planuri de viitor şi traiectorii după Eurovision

“Ilinca a lansat deja o altă piesă şi a semnat cu Cat Music. Acolo există un alt program. Misiunea mea s-a cam încheiat după Eurovision vizavi de Ilinca, iar din punctul meu de vedere, îmi doresc să fac pe viitor muzică cel puţin la fel de inspirată ca <<Yodel It>>, pe care în mod categoric o consider o reuşită. Vreau să vă spun însă că este îngrozitor de greu să ajungi pe locul 7 la Eurovision. Am văzut prin câte am trecut şi câte ţări au fost nemaipomenite şi din păcate nu au ajuns nici măcar în finală.”, spune Mihai Alexandru.

Mihai Alexandru, un susţinător al artistei sătmărence Tincuţa Fernea

Mihai Alexandru a remarcat-o pe Tincuţa Fernea în urma numeroaselor competiţii muzicale la care a participat, printre care şi Vocea României. Ce planuri de viitor are însă Tincuţa ne-a spus chiar ea. “Momentan am lăsat-o mai moale cu muzica. Eu dau la medicină, ceea ce domnului Mihai Alexandru nu prea îi convine pentru că el avea planuri mari în ceea ce priveşte o viitoare carieră muzicală pentru mine. Sunt genul de persoană care ştie ce vrea şi consider că medicina este cel mai bun drum pentru mine în acest moment. Muzica totuşi nu o voi lăsa deoparte complet.”

Cât despre fenomenul Eurovision, Tincuţa spune că “pe lângă prestaţia României, mie personal mi-a plăcut foarte mult Bulgaria. Am piesa artistului în playlist şi o ascult mult. Cred că este incredibil ca la vârsta lui – nici 17 ani împliniţi – să ai astfel de capacităţi vocale şi să poţi transmite atât de multă emoţie.”