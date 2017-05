Fără Micaș și Onea la Constanța

Echipa de juniori A de la LPS Satu Mare s-a calificat în semifinalele Ligii elitelor la U19 .

Elevii lui Dacian Nastai vor juca turul semifinalelor, duminică, la Constanța cu Viitorul.

Din păcate însă din lotul ce va face deplasarea la malul mării nu vor face parte și doi dintre cei mai buni jucători de la LPS. Mijlocașii Adrian Micaș și Răzvan Onea s-au accidentat și riscă să piardă nu doar primul meci, ci și manșa retur a semifinalelor.

”Asta e viața. Avem ghinion dar sunt convins că băieții se vor mobiliza și mai mult și vom trece și peste aceste absențe și mai ales peste emoții și vom scoate un rezultat bun. Credem în șansa noastră de a juca finala” spune antrenorul Dacian Nastai.

Onea are un deget rupt la piciorul drept, în vreme ce Micaș are glezna umflată și are nevoie de 10 zile de repaus.

Returul se va juca pe 20 mai la Satu Mare de la ora 12.