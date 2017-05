Florin Gardoş în vacanţă, la Satu Mare. Aşteaptă un semn de la Daum!

Florin Gardoș a intrat în vacanță după un sezon de coșmar. Gardoş îşi petrece câteva zile acasă la Satu Mare alături de familie iar sâmbătă va spune ADIO burlăciei. Acesta are programată starea civilă la finalul săptămânii.

Fundașul a evoluat într-un singur meci oficial pentru Southampton și a fost folosit mai mult la echipa secundă a clubului.

“Am fost dezamagit mai ales in anul asta 2017, pentru ca nu am avut probleme medicale de prin luna octombrie si n-am primit sanse la prima echipa”, a spus Gardoș pentru Dolce Sport.

Deși are o singură partidă jucată în ultimele două sezoane, Gardoș a prins lista adițională a lui Daum pentru partidele cu Polonia și Chile:

“Ma bucur ca sunt din nou in vizorul echipei nationale si stiu ca depinde doar de mine ca sa fiu convocat, nu in lista aditionala, data viitoare chiar in lotul principal” a declarat Gardoş la Dolce sport.

S-a bucurat pentru Hagi

Fundaşul sătmărean al echipei Southampton, Florin Gardoş, a declarat că FC Viitorul a meritat să câştige titlul în Liga 1 şi a mărturisit că îşi doreşte ca formaţia condusă de Gheorghe Hagi să nu piardă trofeul în urma apelului pe care FCSB îl va depune la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

“Eu m-am bucurat pentru Viitorul şi mai ales pentru domnul Hagi. Cred că a făcut ceva extraordinar acolo şi mă bucur mult pentru dânsul.

Nu cunosc regulamentul, cred că e păcat că nu e totul foarte clar încât să nu mai poată exista discuţii de genul acesta, dar eu cred că nu se mai poate întâmpla nimic. Ar fi un precedent, nu ştiu dacă să îi spun periculos, dar ciudat. Şi cred că ar fi o lovitură pentru ei, dar sper să nu se întâmple. Viitorul merită acest titlu”, a declarat Gardoş pentru Dolce Sport.

Liga Profesionistă de Fotbal i-a acordat titlul echipei Viitorul, dar FCSB va contesta la TAS. Clubul din Capitală consideră că, în caz de egalitate de puncte, ar fi trebuit să se ia în calcul şi rezultatele directe din timpul sezonului regulat, nu doar cele din play-off.

În vârstă de 28 de ani, Gardoş a jucat la Steaua Bucureşti între 2010 şi 2014, timp în care a câştigat două titluri şi o Cupă a României. În prezent, fundaşul central evoluează la Southampton.