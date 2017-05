Fotbal juniori / Vis realizat: LPS în semifinalele Ligii elitelor!

LPS Satu Mare și-a asigurat sâmbătă și matematic calificarea în semifinalele Ligii elitelor la U 19. Trupa lui Dacian Nastai a învins Poli chiar la Timișoara, scor 2-0, și nu mai poate rata o clasare între primele două locuri ale seriei Vest.

Cubaș și Ciocan au punctat pentru sătmăreni iar LPS-ul poate chiar termina pe primul loc în serie dacă învinge miercuri, de la ora 10, acasă, Pandurii Târgu Jiu.

”Visul de a juca în semifinale părea să se complice după egalul de săptămâna trecută cu Ardealul Cluj. Ieri (n.r. sâmbătă) am jucat acasă la o contracandidată, echipă care ne-a administrat un categoric 4-0 în Cupa României. Nu am luat gol și cel mai important am învățat ceva din jocul mai puțin reușit de acasă cu Ardealul Cluj. Matematic nu putem pierde primele două locuri și astfel jucăm în semifinală și asta cu trei etape înaintea terminării campionatului. Dacă terminăm pe primul loc jucăm cu Viitorul Hagi iar dacă terminăm pe doi așteptăm la Satu Mare pe Dinamo. De vis!!! Prima semifinală la U19 din istoria fotbalului din orașul meu Satu Mare”, ne-a transmis evident fericit antrenorul Dacian Nastai.

LPS Satu Mare: Sebastian Moroz – Mario Silaghi (min. 89, Darius Oltean), Szabolcs Santai, Laurenţiu Cătuna, Mark Parnău, Adrian Micaș, Mate Nagy (min. 66, Cristian Szekely), Denis Cubas, Sergiu Ciocan (min. 89, Denis Topan), Răzvan Onea (min. 87, Gergo Oros), Ioan Opriş (min. 92, Darius Forgas).

Și la nivelul juniorilor U 17, LPS Satu Mare, echipă antrenată de Ștefan Gersternmaier, a învins la Poli Timișoara cu 1-0.