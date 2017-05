Frăţia baschetului!

Oaspeţi de seamă în aceste zile la Colegiul Naţional Mihai Eminescu. O delegaţie de elevi şi dascăli de la Gimnasium Grosse Schulle a venit în vizită la Satu Mare, şi ca o continuare a protocolului de înfrăţire, resemnat anul trecut între cele două unităţi de învăţământ.

Povestea înfrăţirii a început în 1995 când echipa de baschet a Colegiului Naţional Mihai Eminescu, pregătită de profesorul Gheorghe Popdan, a participat la un turneu în oraşul înfrăţit, Wolfenbuttel.

„ Am fost atunci cu echipa Colegiului Mihai Eminescu în delegaţia oraşului Satu Mare la Wolfenbuttel. Ne-am întâlnit cu profesorul Klaus Hantelmann şi i-am invitat la Cupa Luceafărul iar în 1996 am semnat pe baza acestei colaborări protocolul dintre cele două colegii. De atunci lucrurile au evoluat s-au legat prietenii şi anual delegaţii de la cele două colegii fac vizite. Atât noi în Germania cât şi ei la Satu Mare. Anul trecut în toamnă am fost cu echipa de baschet a Colegiului Eminescu la Wolfenbuttel şi am resemnat pe încă 10 ani parteneriatul. Sper ca aceşti tineri, colegii mei dascăli mai tineri să-l ducă pe mai departe. Între timp colaborările s-au extins de la sport la cultură iar sâmbătă avem un concert comun al elevilor de la cele două şcoli la Filarmonică” a amintit profesorul Gheorghe Popdan, cel care a pus practic bazele acestei frăţii…

Profesorul Popdan a mai amintit că printre activităţile de succes pe care le-a avut cu cei de la Wolfenbuttel a reprezentat-o şi participarea cu succes cu echipa de majorete la festivalul internaţional de acum trei ani din oraşul înfrăţit.

Primire oficială la Primărie

Delegaţia din Wolfenbuttel a fost primită ieri dimineaţă de viceprimarul Doina Feher şi de consilierul Butka Gergo iar elevilor şi profesorilor din oraşul înfrăţit li s-au pregătit mici atenţii şi suveniruri care să le amintească de vizita la Satu Mare. Ca răspuns la primirea deosebită de care au avut parte oaspeţii le-au oferit celor prezenţi în sala mică de şedinţe un scurt moment artistic.

De asemenea ieri după pauza mare elevii germani le-au oferit un mic spectacol colegilor eminescieni iar unii au ţinut chiar să participe la câteva ore , la cursuri, alături de prietenii sătmăreni.

În programul vizitei la Satu Mare e programat şi un meci demonstrativ de baschet între echipele de băieţi ale celor două colegii precum şi un concert de muzică clasică şi folk susţinut de elevii de la Eminescu şi Grosse Schulle. Concertul va avea loc sâmbătă de la ora 16 la Filarmonică.

De asemenea sunt programate excursii la Carei la castel şi la Negreşti Oaş la Muzeul satului .

Mulţumiri sponsorilor

Comitetul de părinţi al Colegiului Naţional Mihai Eminescu împreună cu dascălii ce se ocupă de organizarea vizitei delegaţiei din Wolfenbuttel ţin să le mulţumească sponsorilor pentru sprijinul acordat: – Primaria Municipiului Satu Mare, Contitech Fluid Automotive SRL Carei, Original Service SRL, Alro International SRL- Pure Home Collection SRL, Europrod SA , Alfa Rom SRL, Patrics SRL, Esedra SRL, Agrotex SRL, Design Service SRL, Sam Mills SRL , Alcorom SRL, Mirodan Company SRL, Infotir SRL , Euras SRL, Zes Zollner SRL.