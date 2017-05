Gică Popescu, lecţie de profesionalism în fotbal

Fostul capitan al Barcelonei si al echipei nationale a povestit un episod din viata de jucator care arata cum trebuie sa se comporte un fotbalist profesionist in relatia cu rivalii din teren.

Popescu a povestit intr-o emisiune televizata ca pe vremea cand era capitanul Barcelonei a iesit de nenumarate ori la masa cu Fernando Hierro, omologul sau la vremea aceea in echipa celor de la Real Madrid.

“Am fost invitati de Marca la masa si am iesit de mai multe ori cu Hierro, care pe teren mi-a dat coate in gura cat n-am luat in toata cariera mea”, a spus Popescu la Digi Sport.

Gica Popescu este de parere ca ura personala a unui jucator sau altul pentru o anumita echipa nu trebuie manifestata public si ca adversarii trebuie tratati cu respect.

Povestea spusa de Gica Popescu a venit in contextul afirmatiilor lui Alexandru Ionita II de la Astra Giurgiu, care a declarat ca si-ar da cinci ani din viata sa nu o vada pe Steaua campioana.