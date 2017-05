Halep continuă la Roma

Dupa doua infrangeri consecutive pe zgura in fata Laurei Siegemund din Germania, pentru Simona Halep a venit si vremea revansei, iar jucatoarea noastra s-a impus in meciul de miercuri din turul secund al turneului de la Roma.

Halep a transat disputa, cu 6-4, 6-4, dupa o ora si 43 de minute, obtinand calificarea pentru turul al treilea, unde va intalni o Anastasia, Pavlyuchenkova sau din nou Sevastova.

In pofida scorului relativ lejer, meciul in sine a fost unul de mare lupta si adjudecat de Halep la limita.

Siegemund a inceput cu un break, dupa care Halep a trecut la conducere in premiera cu doua game-uri. Jucatoarea din Germania a revenit la randul sau, conducand cu 3-2, dupa care Halep a intors din nou cu doua game-uri consecutive (4-3).

Halep si-a tinut serviciul la 4-4 si a pus presiune pe Siegemund, care avea sa cedeze un nou break si primul set intra in contul Simonei dupa 43 de minute presarate de numeroase erori nefortate de ambele parti.

Setul al doilea a inceput cu Halep in control, cu 2-0 si chiar 4-1 pe tabela, insa jucatoarea noastra a avut un scurt moment de cadere pierzandu-si serviciul la zero, moment in care a solicitat interventia lui Darren Cahill.

Sfaturile antrenorului australian au fost imediat puse in practica de Simona, aceasta reusind un break la zero prin care se distanta la 5-3.

Nu mai putin de trei mingi de meci a irosit Halep la serviciu inainte de a ceda break-ul si a-i permite lui Siegemund sa se apropie la 4-5.

Dupa o alta sansa de meci pe serviciul advers, Halep a inchis in cele din urma partida obtinand cea dintai victorie din cariera in fata acestei incomode Siegemund.