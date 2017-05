Interviu inedit cu Florin Gardoş

Toata lumea il stie de la nationala, de la Steaua, de la Southampton, dar eu am vrut sa iti fac cunostinta cu Florin Gardos de la Satu Mare. Am stat de vorba cu Florin Gardos despre primul sau club din cariera, rivalitatile de la juniori si momentele de neuitat ale jucatorului lui Southampton. Interviul a fost acordat site-ului oficial al suporterilor echipei Naţionale, “Eu sunt 12.”

1. Iti mai amintesti cum a fost prima zi la fotbal?

Lucrurile erau foarte simple atunci. La clubul Olimpia Satu Mare erau 4 grupe de copii si trebuia doar sa mergi la grupa de varsta corespunzatoare tie, sa vorbesti cu antrenorul. Asta am si facut. Am vorbit cu antrenor, i-am spus ca vreau sa joc fotbal si asa a inceput totul.

2. Vorbeste-ne despre club, ce conditii erau atunci?

Nu prea erau conditii, din pacate. In acel moment nu aveam vestiare, parintii trebuiau sa puna bani pentru echipament si mingi, practic clubul punea la dispozitie doar terenul de antrenament si platea salariul antrenorului.



3. Care e cea mai frumoasa amintire pe care o ai de la copii si juniori?

Cea mai frumoasa amintire a fost cand am plecat prima oara cu nationala U15, intr-un turneu la Chisinau. Aveam 14 ani si a fost prima oara cand jucam pentru echipa nationala si cand mi se canta imnul inaintea unui meci.

4. Ai avut un antrenor pe care-l sa-l numesti al doilea tata, sa il vezi ca pe un parinte?

Primul meu antrenor, Iosif Kalmar. El a fost un pedagog extraordinar. Si la o varsta frageda, asta conta foarte mult. Am tinut mult la dansul si inca vorbim si acum. Am avut doi antrenori pe parcursul junioratului si am avut de invatat multe de la ambii.

5. Din generatia ta de la copii a mai ajuns cineva fotbalist profesionist?

Dintre fostii mei colegi, varul meu Robert, care imi este ca un frate, joaca in liga a doua de multi ani. Dar mai e si marele nostru rival din perioada junioratului, Eric Bicfalvi. El nu mai are nevoie de nicio prezentare 🙂

6. Cum era atmosfera in oras inaintea unui meci important?

La nivel de seniori am prins o perioada mai putin buna in istoria Olimpiei. In momentul in care am semnat cu rivala Somesul, la 16 ani, echipa era in Liga a 4-a. Din pacate nu am avut ocazia sa joc la nivel de liga a II-a pentru nicio echipa din oras.

7. Mai tii minte primul meci la seniori din viata ta? Povesteste-ne cum a fost

Aveam 15 ani, se terminase campionatul la juniori si antrenorul a decis ca ar fi bine sa merg imprumut la o echipa de liga a 5-a ca sa ma maturizez putin. La primul meci, pe 29 octombrie, chiar de ziua mea, echipa conducea cu 2-0 si am intrat prin minutul 70 pentru ca se accidentase un fundas central. Nu am facut greseli mari, dar nu-mi gaseam locul in teren si am pierdut cu 3-2. De atunci, de fiecare data cand joc de ziua mea, parca nu sunt in apele mele.

8. Te-a speriat ceva dupa ce ai facut primele antrenamente?

Nu pot sa zic ca m-a speriat ceva, poate pentru ca am intrat treptat in contact cu meciurile si antrenamentele la seniori.

9. Cand ti-ai dat seama ca tot ce faci e serios, nu numai o simpla pasiune, si tu vei deveni cu adevarat fotbalist?

Cred ca in momentul in care am terminat clasa a 8-a. Aveam o nota destul de buna la “Capacitate” si puteam sa aleg un liceu bun din oras. Pana la urma am ales sa merg la Liceul Sportiv si sa continui cu fotbalul.

10. Ti-a venit vreodata cand erai pusti sa te retragi din fotbal si sa faci altceva? Daca da, ce altceva?

Cand eram pusti, nu. In schimb, la 18 ani, dupa ce am terminat liceul, lucrurile nu mergeau cum imi doream. Eram rezerva in Liga a 3-a si voiam sa ma fac pompier 🙂 Tatal meu a insistat sa continui cu fotbalul si bine a facut.

11. Fotbalul din Anglia pare de pe alta planeta. Ce fani, ce stadioane, ce conditii. Cat de mari sunt diferentele intre conditiile in care tu ti-ai facut junioratul si cele in care se pregatesc pustii lui Southampton astazi. Ai cateva exemple de diferente uriase?

Diferentele sunt uriase. La Southampton, pe langa 4-5 terenuri de antrenament, mingi, echipament, 2 mese pe zi, copiii au si staff medical foarte bine pregatit si posibilitatea sa faca scoala chiar in cadrul bazei sportive. Practic tot ce au nevoie.

12. Imagineaza-ti ca maine te intalnesti cu juniorul Gardos de la Satu Mare 🙂 Poti sa-i dai un singur sfat ca sa-l tina minte toata viata. Care ar fi acel sfat?

Din fericire, juniorul Gardos a avut o cariera foarte frumoasa si totul a iesit cum nu se putea mai bine. N-as vrea sa ii dau un sfat si lucrurile sa iasa altfel. Daca ar trebui neaparat sa ii dau unul, poate i-as spune sa aiba mai multa incredere in el.

Gardoş se însoară pe 27 mai!

Fără să facă prea mare caz din acest eveniment, Florin Gardoş va spune adio burlăciei în această lună, pe 27 mai. Gardoş se va căsători civil la Satu Mare cu aleasa lui Diana chiar de Zilele Oraşului !!!