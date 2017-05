Iuliu Mureşan : “E greu să-i motivăm pe jucători”

CFR Cluj joaca in ultima etapa in deplasare cu Viitorul Constanţa, in ultima etapa a sezonului care va decide titlul de campioana, iar presedintele clubului, Iuliu Muresan, spune ca e greu sa-i motiveze pe jucatori.

“In playoff a fost destul de greu sa-i motivam pe jucatori, in conditiile in care n-am avut prime ca celelalte echipe”, a declarat Muresan pe postul sport.ro.

“Steaua va pierde pe mana ei campionatul, pentru ca au avut meciurile directe cu Viitorul si nu au castigat. N-ar fi o minune ca Viitorul lui Hagi sa castige campionatul. Sunt la mana lor”, a adaugat Muresan.

Meciul Viitorul – CFR Cluj este programat, sambata, de la ora 20:00, in acelasi timp cu partidele Steaua – Craiova si Dinamo – Astra.