Kovacs, lăudat după prestația din finala cupei

Careianul Kovacs Istvan a arbitrat fără greșeală sâmbătă seara finala Cupei României dintre FC Voluntari și Astra Giurgiu. A fost prima finală din carieră pentru Kovacs, o delegare ce a venit după peste 200 de meciuri conduse în primul eșalon. Și după un sezon în care careianul a demonstrat și pe plan intern și internațional că traversează o formă deosebită. După finala de la Ploiești, Kovacs Istvan a avut parte de un mesaj de apreciere din partea fostului arbitru divizionar Florin Chivulete. Acesta i-a transmis pe pagina de facebook următoarele… ”Te-am urmărit cu mare atenție și totodată cu mare drag Istvan și am regăsit la tine maniera ideala de a conduce un joc de mare importanta. Cred fără sa greșesc ca la momentul actual ești liderul incontestabil al arbitrilor activi din fotbalul romanesc. Nu spun asta pentru a te flata, pentru ca mă cunoști și știi ca nu am niciun interes în acest sens. Toți cei ce se dau specialiști în arbitraj n-ar trebui sa ascundă forma excelenta pe care o traversezi. Am apreciat întotdeauna briliantele intens strălucitoare din istoria arbitrajului nostru și am detestat cavalerii “vopsiti” de “puternicii” momentului. Mi-as fi dorit ca și fiul meu sa fie la fel de puternic ca tine, dar e clar ca la nivel înalt, diferențele de atitudine se văd cu ochiul liber. Îți doresc un viitor strălucit și sper ca determinarea ta impresionanta sa-i convingă și pe EI ca ești într-adevăr cel mai bun ! Mult succes în lupta cu “hienele” vieții!” a scris fostul arbitru divizionar Florin Chivulete pe pagina personală de facebook. FC Voluntari a câștigat Cupa României după o finală decisă la loviturile de departajare.