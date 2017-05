Liviu Dragnea: În PSD am început să investim foarte mult în tineri

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a participat, vineri, la o acțiune electorală de susținere a candidatului PSD la Primăria municipiului Moinești, din județul Bacău, la alegerile locale parțiale din 11 iunie.

El a declarat, în cadrul unei întâlniri cu electoratul, că Paul Cotîrleț, în vârstă de 29 de ani, face parte din categoria tinerilor promovați de PSD în politică.

“Am început de un an și ceva să investim foarte mult în tineri la noi în partid. Din 28 de președinții de consilii județene în România (conduse de membri ai PSD, n.r.), 21 sunt tineri. Am învestit încredere în oameni cu viziune, în femei. (…) Am venit aici să vă garantez că Paul nu candidează în glumă și că candidatura lui Paul nu este o formalitate. Propunerile pe care el vi le face și vi le prezintă au în spate o fundamentare și au garanția că ele se întâmplă”, a spus Liviu Dragnea.

Înainte de acțiunea electorală, Dragnea a vizitat Spitalul Municipal din Moinești, unde a fost inaugurat noul aparat RMN alocat din fonduri ale Ministerul Sănătății. Liderul PSD Dragnea a fost însoțit de ministrul Sănătății, Florian Bodog și de primarul general al municipiului București, Gabriela Firea.