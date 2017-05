Marian Crainic şi Mihai Feher – slujitori luminaţi şi drepţi ai ortodoxismului

I-am cunoscut prin intermediul emisiunilor televizate “Glasul bisericii” şi “Oameni şi fapte” ca provenind din familii de vrednici gospodari. Pot spune că, din fragedă pruncie, copii inteligenţi, şi-au însuşit o aleasă educaţie, curată, cu mult respect şi dragoste de popor şi ţară, cum simţeau toţi ai lor.

Ca să ajungi la funcţia, atât de importantă în cadrul ierarhiei bisericeşti ortodoxe, desigur, trebuie să ai rezultate cu totul ieşite din comun. Şi, iată, preotul Crainic şi preotul Feher au îndeplinit cerinţele impuse de legea noastră, cu vârf şi îndesat! Ce poate fi mai frumos, decât să laşi o catedrală zidită şi amenajată cu tot ce impune un monument arhitectural ce demonstrează dăinuirea noastră pe aceste meleaguri! Oraşul Tăşnad şi oraşul Negreşti-Oaş se pot mâmdri cu aşa ceva, ne mândrim noi, locuitorii judeţului şi ai ţării.

Episcopia are tot dreptul să fie făloasă pentru realizările celor doi protopopi din zona Careiului şi Negreştiului. Când te gândeşti că Marian Crainic a coordonat ani în şir, cu rezultate de excepţie, peste 80 de parohii, reprezentând localităţile cu credincioşi ortodocşi din Protopopiatul Carei, zonă atât de importantă a judeţului, făcând multă lumină în sufletele celor apropiaţi lui Dumnezeu, reuşind să transmită, ca nimeni altul, dragostea de neam şi ţară, de locurile natale, considerând că cel mai bine îşi poate servi şi ajuta semenii din altarele bisericilor.

L-am găsit, de multe ori, alături de preoţii din protopopiat, participând la slujbele obişnuite sau la Taina Sfântului Maslu. A fost mereu alături de credincioşii, cu care am realizat emisiuni: la Santău (pr. Vasile Perşe), Lucăceni (pr. Ovidiu Bartoş), Pişcolt (pr. Alin Giurge), Sanislău (pr. Radu Man), Tiream (pr. Sorin Marcu), Scărişoara (pr. Bel Timotei), Andrid (pr.Lucian Blaga), Carei (pr. Ilie Popa), Craidorolţ (pr. Ioan Recăşan), Giungi (pr. Ioan Micle), Horea (pr. Lucian Tihai) etc. La multe emisiuni TV a fost invitat împreună cu pr. Vasile Perşe şi pr. Viorel Paşca, pentru a dezbate, în studio, probleme importante în care biserica ortodoxă trebuia să-şi facă simţită prezenţa de biserică a neamului. Şi au făcut-o! Mare bucurie mi-au produs întotdeauna întâlnirile cu protopopul Mihai Feher, omul modest, cu scrisori de felicitare de la cel mai înalt for al ortodoxiei, dar, pe care am descoperit-o eu… şi i-am prezentat felicitările în numele Dvs, telespectatorii şi cititorii ziarului. În prodigioasa lor carieră au avut şi… sper să aibă şi în continuare, ca obiectiv principal, înlăturarea relelor ce se abat asupra poporului român. Mereu s-au documentat, au studiat, au analizat cu obiectivitate, cu mult discernământ problemele ce s-au ivit în parohiile din subordine, dovedindu-se oameni curajoşi, obiectivi, realişti. Şi consider de departe oameni vajnici, înflăcăraţi apărători ai dreptăţii şi adevărului, apărători ai credinţei în Bunul Dumnezeu. Dumnezeu ni i-a trimis să ne povăţuiască, să ne apere, să ne îmbărbăteze, să ne lumineze, să demaşte răul şi pe cei care nu ne vor binele. Prin tot ce au făcut de-a lungul activităţii de protopopi se degajă un patriotism adevărat, luminat şi drept, care ne înnobilează sufletele, nouă credincioşilor, ne povăţuieşte, ne mobilizează, arătându-ne adevărul. Fără a supăra pe ceilalţi preoţi, mulţi talentaţi, cu har şi dar de la Dumnezeu, consider că protopopii, care acum se pensionează, se ridică în vârful piramidei slujitorilor bisericii ortodoxe. Au fost modeşti, necăutând să iasă în faţă, dând cele mai inteligente şi corecte interpretări ale fenomenelor politice, economice şi sociale. Din bogata activitate desprind modestia lor, dăruirea, ataşamentul şi sensul vieţii lor – toate pentru slăvirea şi propăşirea neamului.

Sunt convins că ambii vor rămâne veşnic în panteonul marilor preoţi. Scriind aceste rânduri simt o înălţare sufletească fiind contemporan cu astfel de oameni, că am avut prilejul să stăm de vorbă în faţa camerelor de luat vederi, să-i cunosc, poate mai bine ca alţii. Păcat că legile nu permit să-şi continue activitatea de buni conducători, asemeni parlamentarilor ce beneficiază de atâtea drepturi şi nu simţim, noi, poporul, aproape nimic în urma “gândirii lor”! Acum, la ceas de încheiere a unei activităţi cu bilanţ atât de pozitiv, le dorim celor doi protopopi, iubire în continuare, sănătate şi bucurii!

Gândirea lor luminată şi dreaptă să le fie pavăză şi scut, iar noi să le purtăm adânci sentimente de consideraţie şi respect! Bunul simţ să le caracterizeze şi în continuare spiritul! Să trăiţi La Mulţi Ani şi să vă ajute Dumnezeu să vă păstraţi darul şi harul, talentul care merge la sufletul semenilor!

Teodor Curpaş