Meciul aminitirilor

Acum doi ani la Satu Mare s-a jucat un prim meci al amintirilor. Am avut pe teren fostele glorii de la Olimpia şi FC Baia Mare şi ni s a promis atunci că cel puţin odată pe an vom avea parte de astfel de surprize…Băimărenii s-au impus atunci iar, din păcate revanşa s-a lăsat cam mult aşteptată…Acum am fost informaţi că meciul retur se va juca pe 19 mai pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare de la ora 17.

Iată şi lotul Olimpiei convocat pentru acest derby:

Ovidiu Suciu, Paul Mihai, Paul Levente, Ciprian Prodan, Teger Istvan, Florin Fabian, Tibi Csik, Dacian Nastai, Liviu Năstruţ, Lulu Dragomir, Marius Bălău, Dani Gabriel, Vasilică Mihovici, Dorin Ţuţuraş, Petre Batin, Aurel Boc, Puiu Melnic, Martin Steibinder, , Bolba Mircea, Ioan Boje, Andrei Estinca, Szilagyi Stefan, Szilagyi Stefan, Bencze Tibor.

Antrenori: Iosif Vigu, Iosif Kalmar