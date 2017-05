Mega aglomeraţie în oraş!

A inceput aglomerația in oras, odata cu primul ultim sunat! Cine a încercat sa circule in oras, de dimineata, a avut parte de nervi si timp pierdut in trafic! In zona parcului central, din lipsa parcarilor, mașinile au fost oprite care pe unde, masina langa masina si claxon langa claxon! Dupa ce ai reușit sa treci de centru, ai dat de problema străzilor cu circulatie oprită din cauza pregatirilor pentru Zilele Orașului! Pe Drumul Careiului – aglomerație de la podul Golescu pana la sensul giratoriu de langa Auchan, in zona avand loc si un accident.

Sa nu mai vorbim de zona de la bulevardul Transilvania, acolo unde nu aveai loc nici sa arunci un ac!

Agitatia unei metropole aglomerate! Speram ca in următoarele zile, si la următoarele festivități de sfarsit de an școlar, sa avem parte de un trafic mai liniștit!

Si polițiștii sa încerce sa fluidizeze circulația !

In rest, felicitari parinților, succes absolvenților, cat mai multe comenzi restaurantelor si teraselor si… răbdare șoferilor!